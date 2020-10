Fabrizio Sala: "Senza ricerca non c'è futuro: con il Covid tutti hanno capito"

"Expo è un momento diinternazionalizzazione fondamentale, Milano e la Lombardia sonocresciute grazie a quest'evento nel 2015 anche nel campoeconomico e della ricerca, ritengo che sia particolarmenteimportante focalizzarsi su alcuni punti, sul tema delle scienzedella vita, per riuscire a approfittare di questa grandeoccasione che è l'Expo di Dubai". Lo ha detto il vice presidentedella Regione Lombardia, Fabrizio Sala, durante il suo interventoin video al convegno "Scienze della vita: il modello diinnovazione e ricerca a Expo 2020 Dubai", a un annodall'inaugurazione dell'esposizione universale emiratina.

"Quando giravamo per promuovere l'Expo di Milano - ha ricordato- ci siamo accorti che alcuni Paesi erano particolarmente attivie sono quelli che hanno potuto approfittare di più dell'ExpoMilano, quelli che sono riusciti meglio a creare connessioniinternazionali crescendo in ricerca e sviluppo economico". SulleScienze della vita, ha continuato, la Lombardia "è una delleregioni più forti d'Europa, abbiamo appena stanziato per laricerca come Lombardia 120 milioni, e tra Regione e Governoavremo nei prossimi mesi 50 milioni da investore in ricerca etrasferimento tecnologico. Finalmente ci sono le basi perrealizzare qualcosa di importante, ricordandoci che tutto deveessere fatto in rete e in squadra".

"Regione Lombardia sarà sempre al vostro fianco, senza ricercanon c'è futuro, con Covid forse anche la popolazione ha capitoche l'investimento in ricerca è il più importante per il nostrobenessere, il futuro dei nostri giovani e anche per il nostrosviluppo economico" ha concluso.