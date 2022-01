"Faccio esplodere il San Carlo": arrestato 58enne con precedenti penali

Minacchia di far esplodere l'ospedale San Carlo, arrestato

Sarebbe in realtà una powerbank il presunto ordigno con il quale un italiano di 58 anni con precedenti penali avrebbe minacciato di far esplodere l'ospedale San Carlo. L'episodio è avvenuto poco dopo le 14.30 di ieri. Dopo aver danneggiato l'audio citofono - riporta Mianews - l'uomo ha iniziato ad urlare contro i medici, a lamentarne l'inefficienza e a minacciare di far detonare un dispositivo per distruggere la struttura. L'uomo è stato arrestato dagli agenti ed è in attesa di direttissima per resistenza e danneggiamento aggravato.