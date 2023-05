Faida tra trapper a Milano, chieste condanne fino a sei anni

Sei anni e 4 mesi per Dago Gapea, 25 anni, e 5 anni e 3 mesi per Marco Locatelli, 22 anni. Sono le richieste di condanna formulate dal pm di Milano Francesca Crupi nel processo, davanti alla terza sezione penale, a carico di due dei nove giovani arrestati a fine luglio del 2022 nell'inchiesta condotta dai carabinieri sulla cosiddetta "faida tra trapper", che aveva portato prima in carcere e poi ai domiciliari, tra gli altri, il trapper Simba La Rue.

La faida tra la gang di Simba la Rue e quella di Baby Touché

Simba, ossia Mohamed Lamine Saida, 20 anni che era accusato anche del sequestro (imputazione caduta) del rivale Baby Touché del 9 giugno 2022, ha scelto, come altri sei imputati, il processo abbreviato in corso davanti al gup Giulio Fanales. Gapea, difeso dal legale Marilena Guglielmana, e Locatelli, difeso dall'avvocato Cristian Manzoni, entrambi della 'crew' di Simba, di cui fa parte anche il trapper Baby Gang, sono imputati, invece, con rito ordinario per rapina e lesioni per un episodio avvenuto in via Settala il primo marzo dell'anno scorso. Si tratta dell'aggressione ai danni di un 22enne italiano e di un pugile 27enne tunisino, vicini al gruppo capeggiato da Baby Touché.

Già a processo Baby Gang e Simba La Rue, tra i protagonisti della sparatoria

Ad accoltellare, stando alle indagini, sarebbe stato Gapea. La sentenza, riferisce Ansa, arriverà a fine maggio. Intanto, sono già stati mandati a processo, con prima udienza fissata per giugno, Baby Gang e Simba La Rue, tra i protagonisti anche della sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio del 2022 in via de Tocqueville, vicino a corso Como, zona della movida milanese, durante la quale due senegalesi sono stati gambizzati.