Falciato dopo una notte all'Alcatraz: l'automobilista si costituisce

A meno di 24 ore dal tragico incidente si è costituito nel tardo pomeriggio di domenica 17 settembre il conducente della vettura che sabato notte in viale Jenner a Milano ha investito, uccidendolo, Vassil Facchetti, 28 anni, appena uscito dall'Alcatraz. L'uomo - fuggito subito dopo l'investimento - si è recato presso una caserma dei carabinieri, ammettendo la propria responsabilità, dopo avere inizialmente denunciato il furto della propria vettura. Il conducente, 30 anni, adesso dovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale.

Chi era Vassil Facchetti, 28enne falciato a Milano in viale Jenner

L'investimento è avvenuto in viale Jenner attorno alle 4. Come riferisce Ansa, pare che Facchetti avesse perso contatto con alcuni degli amici con i quali aveva trascorso la serata. Era rimasto un po' indietro e forse per raggiungerli ha attraversato in un punto senza strisce pedonali. Dopo l'impatto, è stato aiutato dai presenti il giovane è stato trasportato in gravissime condizioni - già in arresto cardiaco - all'ospedale Niguarda dove, nonostante il massaggio cardiaco e le stimolazioni, è deceduto poco dopo al pronto soccorso. In base a quanto accertato dalla Polizia locale la vettura proveniva da via Livigno in direzione di piazzale Maciacchini verso il centro. Facchinetti era originario di Settimo Milanese comune dell'hinterland dove lo definiscono "un ragazzo d'oro". Era italiano ma nato a Rousse, in Bulgaria, e aveva lavorato come barman: la sua passione è visibile sul profilo Instagram.

Milano: un 2023 di sangue sulle strade

Dall'inizio dell'anno, sono otto i pedoni morti a Milano su 32 totali nell'intera regione, secondo i dati raccolti dall'Osservatorio Pedoni dell'Asaps, l'associazione sostenitori della Polizia stradale. E anche i ciclisti hanno pagato un prezzo altissimo a Milano dove a causa delle numerose vittime, in tanti hanno timore ora a utilizzare la bicicletta.