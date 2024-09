Falsi artigianali tra Milano e Brianza: danni da 700milioni di euro

Una rivelazione inquietante dell'Unione Artigiani ha stimato che la concorrenza sleale, derivante dalla proliferazione di prodotti falsi, sta causando perdite annuali di almeno 70milioni di euro alle 14mila aziende artigiane di Milano e Brianza. "Il prodotto artigianale attira, e molti ne approfittano", ha dichiarato il presidente Stefano Fugazza, evidenziando il problema del panettone industriale spacciato per artigianale durante le festività. Nonostante l'azione dei NAS e il supporto della Camera di Commercio, gli artigiani si trovano spesso impotenti di fronte a un mercato invaso da pratiche ingannevoli.

Speranza per un futuro dell'artigianato Italiano più tutelato

Un'indagine su 500 imprese artigiane ha rivelato dati allarmanti: le aziende alimentari tradizionali segnalano una perdita di fatturato del 60%, mentre gioiellerie e laboratori di artigianato artistico denunciano riduzioni fino all'80%. Questa situazione ha generato sfiducia tra gli imprenditori, con il 57% che non desidera impegnarsi in procedimenti legali. Tuttavia, c'è speranza: l'85% dei clienti riesce a distinguere tra prodotti fatti a mano e industriali. Inoltre, la maggioranza degli artigiani è favorevole all'introduzione di disciplinari di produzione e alla tecnologia blockchain per tutelare il vero artigianato.