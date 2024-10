"Far crescere insieme l’Italia": Fratelli d’Italia

"Far crescere insieme l’Italia": Fratelli d’Italia al centro della riflessione sul futuro economico del Paese

L'11 ottobre 2024 si terrà a Milano, presso l'Hotel Principe di Savoia, l'evento dal titolo "Far crescere insieme l'Italia", organizzato da Fratelli d'Italia. Questo incontro rappresenta un'importante occasione per riflettere sul futuro economico e sociale del Paese, con un focus su tematiche chiave come la finanza e lo sviluppo economico. La giornata avrà inizio alle 10:30 con i saluti istituzionali da parte di figure di primo piano delle istituzioni e della politica, tra cui: Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica; Attilio Fontana, Presidente della Giunta Regionale della Lombardia; Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Giovanni Donzelli, Deputato di Fratelli d'Italia e Responsabile dell'Organizzazione; Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo; Lucia Albano, Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La sessione sarà seguita dall’apertura dei lavori affidata a Marco Osnato, Presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati e Responsabile del Dipartimento Economia e Finanza di Fratelli d'Italia.

Panel della giornata

11:30 - La finanza come motore dello sviluppo

Dopo l'introduzione di Ylenja Lucaselli, Capogruppo di Fratelli d'Italia nella Commissione Bilancio della Camera, e l'intervista in videocollegamento al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, interverranno diverse personalità di rilievo nel settore economico e finanziario, come Marco Valli e Gregorio De Felice.

14:00 - L'Italia che fa

Nel pomeriggio, sarà la volta del panel intitolato L'Italia che fa, moderato da Jean Marie Del Bo de Il Sole 24 Ore. L'introduzione sarà curata da Nicola Calandrini, Senatore di Fratelli d'Italia e Presidente della V Commissione (Bilancio) del Senato, con un'intervista a Maurizio Leo, Viceministro dell'Economia e delle Finanze. Il dibattito coinvolgerà ulteriori esponenti di Fratelli d'Italia, come Lucia Albano.

16:30 - Evoluzione del sistema economico italiano

L'evento si concluderà con un panel dedicato all'evoluzione del sistema economico italiano, moderato da Alessandro Sallusti, Direttore de Il Giornale, e con l'intervista a Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di ENI.