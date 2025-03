"Fare business con le tecnologie immersive": Magnoni presenta il libro a Milano

"Fare Business con le Tecnologie Immersive: Metaverso, Spatial Computing e Intelligenza Artificiale. Strategie per Crescere e Innovare": Monica Magnoni presenta il suo libro giovedì 27 marzo alle 18.30 nella sede di Assolombarda in via Pantano 9, Milano.

Il volume vuol essere non solo una mappa utile a chiunque voglia orientarsi nel mondo delle tecnologie immersive, ma anche – e soprattutto – uno strumento dedicato a chi intenda servirsi di quelle tecnologie per portare il proprio business su un altro livello. Dall'analisi di casi studio-vincenti e delle prospettive di mercato all'esame delle migliori strategie per implementare l'utilizzo delle tecnologie immersive all'interno della propria azienda, il lettore sarà guidato passo dopo passo nell’acquisizione di un metodo che gli consentirà di abitare il mondo del business 4.0 con coerenza, creatività e lungimiranza. Perché, se c’è una rivoluzione in corso, spetta a chi fa business saperla leggere e interpretare.

Ne discutono insieme all'autrice Gianluca Cappiello - Direttore Generale TBWA\Italia, Gianna Martinengo - Imprenditrice, Presidente e fondatrice di Women&Tech® ETS, Mariachiara Tirinzoni - Ricercatrice in etica delle tecnologie emergenti. Modera: Gabriella Scapicchio - Direttore Generale Fondazione NEST