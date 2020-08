Fascismo: Pd, a Milano scritte che inneggiano al Duce



Scritte che inneggiano al Duce, Benito Mussolini, sono apparse nel quartiere Stadera di Milano. A rendere noto l'episodio e' il Pd metropolitano. "Ancora un altro oltraggio al quartiere Stadera e ai suoi abitanti, che mai accetteranno di essere chiamati "fascisti", come ha voluto subito dimostrare Don Davide, cancellando le scritte. Cittadine e cittadini che, anzi, resisteranno sempre a queste ignobili minacce, a testa alta e alla luce del sole", ha sottolineato la segretaria del Pd milanese, Silvia Roggiani. "Di fronte all'ennesimo atto, avvenuto (forse non casualmente) in una zona dove ha sede il circolo del partito di estrema destra e matrice neofascista di #ForzaNuova, vogliamo ribadire il nostro impegno a voler combattere ogni forma di estremismo. Quanto accaduto e' espressione di un pericoloso clima di intolleranza che solletica un odioso passato, una minaccia per la civile e democratica convivenza fra le persone, e un oltraggio ai valori di una citta' Medaglia d'Oro alla Resistenza", ha concluso Roggiani.