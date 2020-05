Fase 2: Bergamo, sospesa tassa suolo pubblico a 7 mila attività

Slittamento delle tasse locali e benefici per i plateatici. Cosi' il Comune di Bergamo ha deciso di sospendere fino al 31 ottobre il pagamento delle tariffe di occupazione del suolo pubblico. Non solo. Il municipio guidato da Giorgio Gori ha azzerato anche la Tari per le aziende che hanno chiuso la loro attivita' causa Covid. In tutto sono circa 7mila le attivita' che non pagheranno la tassa per i mesi di lockdown. "L'emergenza coronavirus ha rappresentato un durissimo colpo al commercio e all'impresa, soprattutto di piccole e piccolissime dimensioni - dice Gori - il tessuto imprenditoriale urbano e di quartiere ha quindi un grande bisogno di sostegno".