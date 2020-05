Fase 2, Bolognini (Lega) a Sala: togliere la Cosap per tutto il 2020

L'assessore regionale e Commissario Lega a Milano, Stefano Bolognini, invita il Comune di Milano ad avere una maggiore attenzione per i commercianti e dichiara in una nota: "Sebbene la proposta fatta dal Comune di Milano di permettere ai commercianti di mettere i loro tavolini anche davanti al locale per rispettare le norme di distanziamento sia interessante, non bastera'. Ci saranno tanti esercizi, in particolar modo quelli che si trovano, ad esempio, a fare i conti con i cantieri della metropolitana, che non hanno lo spazio per mettere in pratica questa soluzione o addirittura hanno dovuto gia' eliminare dehors e tavolini. Cornuti e mazziati, sembrerebbe. E a loro chi ci pensa?". "Nell'attesa di capire quanti soldi arriveranno da Roma con il nuovo decreto, credo che il Comune debba davvero fare un gesto di coraggio nei confronti dei commercianti, annullando il pagamento della Cosap - spiega Bolognini - Si e' parlato di non fare pagare la tassa per le nuove occupazioni di suolo e di spostare le scadenze per saldare il dovuto, ma la verita' e' che bisognerebbe annullare l'intero importo della Cosap per tutto il 2020, compresi i mesi in cui i locali sono rimasti chiusi per il 'lockdown'. Spero che il Sindaco Sala, una volta tanto, lasci perdere le biciclette e dimostri coraggio".