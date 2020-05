Fase 2: Fontana, in Lombardia più aperture solo in sicurezza

Fase 2: Fontana, in Lombardia piu' aperture solo in sicurezza



La scelta sulle riaperture del 18 maggio in Lombardia "verra' fatta dopo aver fatto un'analisi attenta e precisa di quella che e' la situazione e di quelle che sono le garanzie". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso della conferenza stampa dell'iniziativa #RipartiLombardia. "E' chiaro che faremo un ampliamento delle aperture soltanto nel caso in cui ci sia l'assoluta certezza che lo si possa fare nel rispetto della garanzia sanitaria, oltre che nel rispetto della situazione economica che sta purtroppo sempre peggiorando. I due aspetti devono essere sempre presenti, bisognera' fare in modo di trovare un equilibrio tra le due necessita'", ha aggiunto Fontana. Per il governatore "dobbiamo abituarci a convivere con questo virus, dobbiamo trovare un equilibrio".



Coronavirus, Fontana: R0 a 0.53, noi tra le migliori regioni



"Il dato importante è l'indice di contagio, noi siamo tra le migliori Regioni al pari del Veneto e poco sotto la Valle d'Aosta. Siamo riusciti a contenere talmente bene" il virus "che oggi abbiamo l'indice R0 a 0.53, contro la media nazionale che è intorno dello 0.70". Lo ha sottolineato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa al Pirellone per presentare il progetto Riparti Lombardia. "Non ci dobbiamo far spaventare dai numeri perché noi siamo 10 milioni - ha sottolineato Fontana - il dato dell'indice del contagio dimostra che le scelte fatte sul contenimento del virus hanno dato risultati positivi. Siamo partiti da una situazione di gran lunga peggiore come numeri, violenza e aggressività".