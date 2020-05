Fase 2: Gori, Bergamo è oggettivamente in difficolta'

Fase 2: Gori, Bergamo e' oggettivamente in difficolta'



"Il Programma Rinascimento che nasce grazie al generoso contributo di Intesa Sanpaolo rappresenta una straordinaria forma di sostegno e di accompagnamento dell'ecosistema economico della nostra citta'". Cosi' il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, presentando l'iniziativa con Intesa Sanpaolo.



"Bergamo - aggiunge - e' la citta' piu' colpita dall'epidemia che ha sconvolto il mondo, e per quanto sia solida, caratterizzata da un articolato tessuto di attivita' economiche, e' oggi, oggettivamente, una citta' in grande difficolta'. Per questo il Comune di Bergamo ha creato il Fondo di Mutuo Soccorso e per questo accogliamo con viva gratitudine l'iniziativa di Intesa Sanpaolo".