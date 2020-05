Fase 2 in Lombardia, Gallera: a breve monitoraggio persone con febbre

"Sono giorni delicati, oggi e ancora di piu' a meta' maggio, il 18, quando riaprira' moltissimo. Noi i risultati della crescita dei contagi li vediamo 10 giorni dopo, quindi siamo vigili". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, in collegamento con Mattino 5, parlando della Fase 2, oggi al primo giorno. I dati che saranno monitorati, per capire l'andamento del contagio da covid-19, "saranno l'incremento dei positivi, ma soprattutto ricoverati e terapie intensive, e l'andamento delle chiamate al pronto soccorso. Pronto soccorso, ricoverati e terapie intensive saranno i nostri campanelli d'allarme", ha aggiunto Gallera. Infine "il trasporto pubblico locale - ha sottolineato l'assessore - e' uno dei grandi nodi. Forse dovranno esserci degli steward che fanno salire come al supermercato fanno entrare uno alla volta".

"Porteremo mercoledi' in giunta una delibera per il tracciamento e la sorveglianza sanitaria. L'elemento di quante persone avranno da 37.5 di febbre e verranno messe in isolamento, sara' poi il nostro grande barometro che inizieremo ad attivare da questa settimana in poi. Analizzeremo quante sono le persone messe temporaneamente in isolamento perche' hanno un'alterazione febbrile", ha aggiunto l'assessore lombardo al Welfare.