Fase 2: Lombardia verso nuove aperture, da mercati ad alberghi ecco cosa apre

Regione Lombardia si appresta a varare una nuova ordinanza che preveda nuove aperture per artigiani, attività commerciali ma anche alberghi e mercati rionali. Secondo quanto si apprende da fonti della Regione, resterà l'obbligo di coprirsi naso e bocca fuori dalla propria abitazione, ma vi sarà il "via libera ai mercati all’aperto (ma solo per generi alimentari e con alcune semplificazioni chieste dai sindaci)" e ancora, semaforo verde per studi professionali, cartolerie, librerie e negozi di fiori. Nessuna restrizione per i distributori h24 di generi alimentari che quindi potranno offrire tutto e non solo acqua, latte e prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

Cadono le restrizioni per servizi bancari e assicurativi, attività alberghiere, attività per riparazione e vendita di computer, telefoni ed elettrodomestici, articoli per illuminazione, ferramenta, vernici, materiale elettrico termoidraulico e apparecchiature fotografiche. Sarà possibile fare attività fisica all’aperto, senza il limite dei 200 metri dalla propria abitazione. Su queste misure i tecnici starebbero comunque ancora lavorando. L’obiettivo però è farla entrare in vigore dal 4 maggio. Regione Lombardia farà appello ‘alla responsabilità personale’ dei cittadini.