Fase 2, mezzi pubblici messi alla prova dalle regole sul distanziamento

Occhi puntati sui mezzi pubblici milanesi: riusciranno a reggere l'impatto della fase 2? Nelle prime ore del giorno non risultano esserci troppi problemi. Si temono le ore di punta. Quel che è certo è che alle 6 del mattino circola qualche auto rispetto alla stessa ora dei giorni scorsi. Molti mezzi pubblici di superficie, tram e autobus, viaggiano ancora semi vuoti, solo la 90, linea da sempre molto frequentata, ospita qualche passeggero in piu', ma al momento si riesce a restare distanziati. Sono in pochi ad attendere alle fermate. Piu' gente in giro dunque munita di mascherine e guanti, ma ancora in numeri tali da consentire il distanziamento, sia sui treni sia sulle linee piu' frequentate. Alle 7 il traffico e' in aumento ma non raggiunge ancora i volumi di routine di una qualunque giornata pre-pandemia.

Come segnala l'ANSA, una fila di un centinaio di persone si e' creata alla Stazione Centrale di Milano per passare i controlli prima di accedere al treno delle 7.10, il primo dei tre Frecciarossa che oggi collegano la citta' con Roma e terminano a Napoli. Si e' trattato di una fila ordinata e distanziata che si e' creata per l'attenzione degli addetti alla verifica delle motivazioni dei passeggeri e per il controllo della temperatura. Il treno e' quindi partito con soli 4 minuti di ritardo e senza che si registrasse alcun problema. Da oggi, oltre ai comprovati motivi di lavoro e per urgenti motivi sanitari si puo' infatti viaggiare extra regione anche per tornare alla propria residenza. Al momento, non risulta che sia stato respinto nessuno ai controlli. Il treno e' quasi pieno: sul sito di Trenitalia sono infatti ancora in vendita alcuni biglietti per questo e per gli altri due treni della giornata. Per consentire di mantenere le distanze di sicurezza e quindi l'alternanza del posto e' stato comunque messo in vendita solo una parte dei posti disponibili.

Sempre l'ANSA segnala treni semi vuoti tra Lecco e Milano in mattinata. La corsa numero 10827 della linea suburbana S11, una delle piu' frequentate dai pendolari in tempi normali, e' partita puntuale alle 6.39 dal capoluogo lecchese con pochissime persone a bordo e alcune carrozze vuote delle 6 che compongono il convoglio. Nelle stazioni gli annunci ricordano di non fare assembramenti e sul treno sono presenti avvisi sulla necessita' di indossare mascherina e guanti.