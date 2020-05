Fase Due, Confcommercio: "Bene bando lombardo "Safe working""

"Misure importanti per garantire una Fase Due dell'emergenza Covid-19 nel pieno rispetto delle norme di sicurezza" questo il commento di Carlo Massoletti, vicepresidente di Confcommercio Lombardia, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale lombarda dei criteri per il bando "Safe Working - Io riparto sicuro" e del nuovo Bando Distretti del Commercio. "Si tratta - spiega Massoletti - di azioni efficaci che rispondono alle nostre richieste di incentivi a fondo perduto. In un momento di grave crisi di liquidita', infatti, va data la possibilita' di ripartire in piena sicurezza".

I provvedimenti approvati dalla Giunta di regione Lombardia - rileva Confcommercio Lombardia - rispondono alle necessita' di una nuova fase, che disegna una prospettiva di fare impresa legata alla socialita' di quartiere, alla trasformazione digitale, alla sostenibilita'. "Un'occasione straordinaria - afferma Massoletti - per rendere i Distretti del Commercio protagonisti di quella che potra' essere la 'nuova normalita''". Per Confcommercio Lombardia il nuovo bando sui Distretti del Commercio riconosce la bonta' del lavoro e di un'intuizione ormai decennale che ha indubbiamente funzionato: dalla loro nascita sono state investite in Lombardia risorse per oltre 70 milioni e si e' generata una leva economica di oltre 220 milioni di euro, con importantissime ricadute sul territorio. "Oggi si conferma una volta di piu' come questa sia sempre stata una scelta giusta e lungimirante. Dall'emergenza, d'altronde - conclude Massoletti - non si puo' uscire da soli, ma bisogna uscirne insieme, presto e sicuri".