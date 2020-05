Fase due, controlli della Polizia sui Navigli di Milano. VIDEO

Fase due, controlli della Polizia sui Navigli di Milano

Sono iniziati nella serata di ieri i controlli più serrati della Polizia sui Navigli, una delle zone della movida milanese. Sono state decine gli agenti che hanno percorso le due sponde del canale per verificiare se i cittadini stanno rispettando le distanze e le prescrizioni previste per contenere il contagio. L'annuncio di un giro di vite era stato annunciato ieri dal sindaco Beppe Sala, che aveva detto: "Capisco i ragazzi che hanno bisogno di socialità, ma così il rischio è molto elevato. Ieri sera ho incontrato il Prefetto. Abbiamo definito un piano di intervento più deciso. Per cui da stasera, lato polizia locale, avremo più pattuglie e ho chiesto al capo dei vigili di procedere con più severità alle multe ma soprattutto ho chiesto al Prefetto di chiudere quei locali che sono lontanissimi dal rispetto delle regole". Le immagini che giungono dai Navigli nel tardo pomeriggio di ieri mostrano situazioni simili a prima che esplodesse l'emergenza Coronavirus.