Coronavirus fase 2, Sala: fare chiarezza su parchi, aiuti famiglie e Immuni

Coronavirus fase 2, Sala: fare chiarezza su parchi, aiuti famiglie con bambini e app Immuni

Nel consueto messaggio su facebook ai cittadini, il sindaco di Milano, Beppe Sala, sottolinea i rischi dell'infodemia: "siamo sommersi da una massa incredibile di informazioni - evidenzia il sindaco - a volte disorientati. Le persone fragili diventano ansione, quelle forti si sentono di dover manifestare il loro coraggio." Il sindaco Sala ha spiegato che ci sono molte incertezze, ma anche delle certezze: la pandemia sacrifica gli anziani e non tocca bambini, i comportamenti individuali (distanziamento, lavarsi le mani, usare le mascherine) possono fare la differenza. Venendo poi alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla fase 2, Sala sottolinea come il senso delle parole di Conte fosse che è necessario tornare a lavorare, ma che questo comportarta dei rischi. Secondo il sindaco le decisioni prese dal Governo sono dettate dal fatto che non ce la si fa senza lavoro, ma le aziende che aprono devono rispettare le norme di sicurezza.

Infine il primo cittadino di Milano solleva 4 dubbi:

- come verranno aiutate le famiglie con figli piccoli dove i genitori torneranno a lavorare? A Milano ci sono 120.000 nuclei famigliari con bambini fino a 14 anni.

- come verranno distribuite le mascherine, dove e con che modalità saranno obbligatorie?

- spazi aperti: non è semplice per i sindaci controllare assembramenti

- servono chiarimenti sull'app Immuni