Fasoli (Assohoreca): "Cresce Horeca non food"

IMPRESE-LAVORO.CO - Milano - Il mondo della fornitura Horeca non food è cresciuto con ritmi discreti nel primo quadrimestre 2023 come confermano più del 70% dei soci di Assohoreca, associazione aderente a Confimi Industria.

Complice di questa crescita sono stati principalmente gli aumenti dei prezzi rispetto al primo quadrimestre 2022, infatti, a fronte degli aumenti di fatturato non si sono ravvisati aumenti significativi nei volumi di vendita. Vi sono quindi timori circa l’inizio di una fase recessiva, sia perché i prezzi attuali sono ormai paragonabili a quelli degli ultimi 8 mesi del 2022, che per il fatto che i volumi di vendita sembrano essere in leggero calo.

Notizie contrastanti in arrivo

Notizie contrastanti in arrivo; a fronte di 3 aziende su 10 che prevedono una riduzione dei prezzi per il prossimo futuro, le altre 7 prevedono prezzi stabili. Un mercato comunque sempre molto dinamico a detta delle imprese che producono, distribuiscono e commercializzano prodotti non food pensati per hotellerie, restaurant e catering e che confluiscono dell'associazione di rappresentanza Assohoreca. Dinamismo dovuto per lo più a una spinta industriale: nuovi prodotti, maggior assortimento e disponibilità di magazzino e addetti alle vendite performanti.

Il report di Assohoreca arriva in vista dell’appuntamento annuale che l’associazione organizza con i propri iscritti e quest’anno organizzata a Roma nella sede di Confimi Industria, Confederazione dell'impresa manifatturiera e dell'impresa privata cui aderisce. A dare il benvenuto ai propri soci il presidente Luigi Fasoli che commentando il report ha sottolineato che "il settore dell’ospitalità è sempre in grande fermento, cosa che induce comunque un moderato ottimismo per i mesi a venire influenzato dalla ripresa del turismo dall’estero, anche i primi mesi dell’anno hanno registrato un aumento concreto delle presenze. Assohoreca con i suoi associati, è lieta di poter dare il supporto necessario alle strutture ricettive e di ristorazione".

Una giornata per addetti ai lavori sì ma anche tanto spazio alla divulgazione di un tema sempre più strategico

Una giornata per addetti ai lavori sì ma anche tanto spazio alla divulgazione di un tema sempre più strategico, la sostenibilità che è stata però declinata approfondendo gli aspetti normativi, la comunicazione reputazionale, gli aspetti finanziari, l’impatto ambientale, le prerogative della filiera grazie a una serie di interventi di professionalità provenienti dal mondo della ricerca e dell'università. Non è stato tralasciato il legame più stretto e diretto con la tavola. “Dal non food e fino a tavola, la sostenibilità è servita” è l’atteso intervento dello chef – e noto volto tv - Alessandro Circiello.