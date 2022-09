Fdi, Ignazio La Russa a Milano: "Domenica riempiremo piazza Duomo"

Fdi, Ignazio La Russa: "Domenica riempiremo piazza Duomo"

Ci aspettiamo una bella adesione, siamo consapevoli che solo noi possiamo andare in Piazza Duomo La domenica pomeriggio in un periodo ancora estivo e con il gran premio a Monza. Ma accettiamo La sfida": lo ha detto all'Ansa il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, a margine della presentazione dei candidati alle Politiche al Palazzo delle Stelline di Milano, in relazione all'evento di domenica in piazza Duomo con Giorgia Meloni.

La Russa: "Le piazze le abbiamo sempre riempite dai tempi di Almirante"

"Le piazze le abbiamo sempre riempite - ha aggiunto - persino quando nei tempi antichi dicevano ad Almirante 'piazze piene, urne vuote'. Questa volta speriamo che ci siano anche le urne piene". A Milano "ci aspettiamo l'elezione dei nostri candidati - ha spiegato La Russa - ci aspettiamo che vinca anche Giulio Tremonti, candidato nel collegio piu' difficile della Lombardia, ossia Milano centro, luogo della sinistra che ormai prende i voti dei radical chic e non degli operai". Per questo "speriamo di riuscire a competere con un candidato di tutto rispetto".

Santanché: "E' da un po' di tempo che noi prendiamo piazza Duomo"

Sull'evento di domenica è intervenuta anche La senatrice Daniela Santanche': "E' da un po' di tempo che noi prendiamo piazza Duomo. Siamo molto contenti - ha concluso - abbiamo tantissime adesioni da tutta La Lombardia. Quindi prevediamo di fare veramente questa volta il super pieno in piazza del Duomo".