Fdi, maretta sul capogruppo in Regione. Cattiverie di Affaritaliani.it Milano

Fdi, maretta sul capogruppo in Regione. Le cattiverie di Affaritaliani.it Milano

PD AGLI SGOCCIOLI/ Ormai è tempo di direzioni e segreterie per i nuovi vertici del Partito Democratico. C'è grande attesa sia sulla squadra di Silvia Roggiani, neo segretaria regionale, che per quella di Alessandro Capelli, neo segretario provinciale. Ormai dalle votazioni che hanno infiammato la città di Milano è passata qualche settimana, e dunque è tempo di nomi e cognomi. Pare che la situazione sia abbastanza tranquilla, anche se quando si parla di nomi e posti non si può mai dire. Passati i santi e i morti, arriveranno le squadre.

FRATELLI COLTELLI/ Il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale è Christian Garavaglia. Ex sindaco per due mandati di Turbigo, è stato eletto con un fiume di preferenze. Pare tuttavia che nell'ultimo periodo ci sia un po' di maretta: i soliti maligni dicono che il Garavaglia non è esattamente assertivo nella sua azione politica. Insomma, c'è qualcuno che parla e parla e dice che l'operatività è un po' pochina. Anche perché lui pare proprio a suo agio nel ruolo, senza sapere che il capogruppo (di qualunque gruppo) è il parafulmine di molte saette...

VOTA ROSSELLO, VOTA ROSSELLO/ C'è poco da fare, quando uno ci vede lungo ci vede lungo. Così, Cristina Rossello, già sei mesi fa, quando nessuno dava neppure una chance al fatto che ci sarebbero effettivamente stati i congressi provinciali di Forza Italia, ha iniziato una sua lenta campagna di tesseramento di amici, adepti e conoscenti. E così, oggi, la signora delle tessere azzurre di Forza Italia a Milano è proprio lei. E proprio con quel bottino di tessere dovrebbe arrivare ad agguantare il rinnovo alla segreteria ai prossimi congressi. Gli altri che hanno un po' di tessere sono Gianluca Comazzi, assessore regionale, e Giulio Gallera, consigliere regionale. Ma i bene informati dicono che alla fine la candidatura potrebbe essere unitaria.

