Fede affidato in prova ai servizi sociali, potrà uscire durante la giornata

Emilio Fede, condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi nell'ambito del processo Ruby bis, secondo quanto riporta Corriere.it ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Fede potrà dunque uscire tutti i giorni dalla sua abitazione a Segrate, ma solo in fascia oraria diurna, ovvero dalle 6.30 alle 22. Il provvedimento è stato preso anche alla luce delle condizioni di salute dell'ex direttore del Tg4 ottantanovenne. Per lo stesso motivo a Fede è stata data la possibilità di scontare la pena ai domiciliari. Fede potrà anche uscire dai confini lombardi, ma solo se autorizzato dall'Ufficio esecuzione penale esterna.