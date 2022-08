Fedez attacca l'attivista sul tumore: "Non sono guarito in tre giorni"

Tutto è partito da una storia di Chiara Ferragni. Che, accompagnata da una musichetta e in posa da selfie, scrive in caratteri rosa: "Non ho paura di pensare...Che le lotte per i diritti delle donne non siano bastati. Che nel 2022 si voglia ancora decidere del corpo delle donne. Continuamo a lottare" .La storia è stata ripostata da Serena Mazzini, attivista e giornalista freelance che, nella bio, si presenta come "analista del lato oscuro dei social network".

Mazzini: " Anche a noi comuni mortali piacerebbe sconfiggere il cancro in 3 giorni invece di essere in attesa per una colonscopia per 7 mesi"

Nel suo repost, Mazzini accusa la Ferragni di "aver depotenziato il dibattito politico" e la invita a scendere in piazza per sostenere una serie di battaglie. Dal salario minimo garantito al diritto alla salute, "che sia reale, perché anche a noi comuni mortali piacerebbe sconfiggere il cancro in 3 giorni invece di essere in attesa per una colonscopia per 7 mesi". Il riferimento è ai numerosi screening saltati a causa della pandemia. Secondo i titoli di giornali che riporta Mazzini, si parla di "2,5 milioni".

Fedez: "Io non sono guarito in 3 giorni. Ma alla stupidità umana non esiste cura"

Ma, a scatenare le polemiche, l'intervento di Fedez e la shitstorm sull'attivista, sono le parole riguardanti la guarigione dal tumore in 3 giorni. Così, poco dopo, Fedez ha ripreso la storia di Serena, nel frattempo additata da fan dei Ferragnez come "invidiosa, e ha aggiunto: "Non è la prima volta che questa "attivista", appoggiata da giornalisti e artisti, gioca sulla mia malattia, dicendo che sarei guarito in 3 giorni da un tumore come se fosse stato tutto uno scherzo. Giocare sulla mia guarigione come se fosse una colpa oltretutto senza sapere che sono stato operato d'urgenza tramite sistema sanitario nazionale come qualsiasi comune mortale". E ancora, in una successiva storia: "Io non sono guarito in 3 giorni. Ma alla stupidità umana non esiste cura". Da qui l'inizio della shitstorm, la tempeste di attacchi e commenti negativi, verso Serena Mazzini.