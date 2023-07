Fedez diventa azionista del brand "genderless" A Better Mistake

Nuova iniziativa imprenditoriale per Fedez, che diventa azionista della società 0220 srl, a cui fa capo A Better Mistake, marchio di abbigliamento con base a Milano che si autodefinisce "genderless e conscious". La collaborazione tra il rapper e il marchio nasce dall'amicizia con i fondatori del brand, Simone Ferraro e Marco Agnolin.

Fedez e il posizionamento di A Better Mistake nel mercato globale

Così la nota stampa: "Conosciuto per i suoi design audaci, concept innovativi e impegno per la creatività, il marchio mira a fornire alla propria community una piattaforma affinché ciascuno possa esprimere la propria identità. Il marchio promuove collaborazioni collettive con artisti contemporanei attraverso un approccio multidisciplinare che amplifica ogni aspetto della creatività, dalla moda alla musica. La partnership segna una pietra miliare senza precedenti in quanto Federico porta la sua guida strategica e la sua esperienza nel settore per alimentare gli sforzi creativi del marchio e spingerne l’espansione globale. La sua peculiare prospettiva e i suoi contributi artistici giocheranno un ruolo fondamentale nell’ulteriore sviluppo e rafforzamento dell’identità e del posizionamento di A Better Mistake nel mercato globale"