Fedez in piazza Duomo per l'evento 'Dona il sangue, salva la vita'

Fedez, sabato 18 novembre, sarà in piazza Duomo a Milano per l'evento 'Dona il sangue, salva la vita' insieme ai volontari delle associazioni del settore. L'evento, che porta avanti l'impegno di sensibilizzazione sulla donazione di sangue dell'artista, è nato dalla collaborazione tra la Fondazione Fedez e il Civis, il Coordinamento Interassociativo dei Volontari Italiani del Sangue che riunisce Avis, Croce Rossa Italiana, Fidas e Frates. "Abbiamo risposto con grande entusiasmo alla sua proposta e abbiamo dato vita a un'occasione di incontro davvero unica tra volontariato del sangue e cittadinanza, volta a promuovere il dono come un atto volontario, anonimo, periodico, gratuito e associato" hanno dichiarato in una nota i presidenti delle quattro associazioni afferenti a Civis.

È importante sensibilizzare le nuove generazioni sul dono del sangue

L'obiettivo è sensibilizzare sulla donazione di sangue, in particolare le nuove generazioni. I dati infatti vedono diminuire i donatori, in dieci anni la fascia dei 18 ai 45 anni di età è passata da 1.089.510 donatori (63% del totale) a 866.112 (52%). L'evento inizierà alle 8.30 e durerà fino alle 16.30 in piazza Duomo, dove saranno presenti stand e unità mobili delle quattro associazioni. A partire dalle 8.30 e previa prenotazione i donatori dell'Avis Comunare di Milano potranno donare su una delle autoemoteche presenti in piazza. La prenotazione potrà essere effettuata contattando l'Avis Comunale via mail, all'indirizzo servizio.donatori@avismi.it, oppure telefonicamente al numero 02.70635020. Anche per i nuovi donatori che si sono sottoposti alla visita d'idoneità nella sede di Avis Comunale di Milano, sarà possibile donare, fino a esaurimento posti sempre previa prenotazione all'indirizzo comunicazione@avismi.it.