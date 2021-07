Feltri: "Bertolè è attivissimo nel dire stupidaggini"

"Non è vero che il presidente del consiglio comunale di Milano sia inutile, anzi, Bertolé se si tratta di dire e fare stupidaggini è attivissimo", ha scritto su Twitter Vittorio Feltri, capolista per FdI alle prossime elezioni comunali, dopo che il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé in un'intervista al Corriere della Sera ha criticato le sue affermazioni dei giorni scorsi sull'attività del Consiglio comunale.

"Ringrazio moltissimo Vittorio Feltri. Le sue parole sono la conferma che le istituzioni e il Consiglio comunale vanno difese con ancora più forza e determinazione. E poi sono state un'occasione per ricevere attestati di stima, affetto e incoraggiamento da tantissime persone. E grazie quindi anche a tutte e tutti voi. Sulla strada giusta", questa la replica sui social il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè replica al tweet di Vittorio Feltri, capolista per FdI alle prossime elezioni comunali.

"Il capolista di Fratelli d'Italia, Vittorio Feltri, dopo averci deliziato con i suoi turpiloqui sull'incarico da consigliere comunale, adesso ha preso di mira il Presidente del Consiglio, Bertolé. Lamberto è un amico, ma è soprattutto un uomo delle istituzioni, fedele ai valori democratici, che oggi viene attaccato perché ha ricordato all'ex giornalista che fare i consiglieri è una cosa seria. Sedere su quella sedia vuol dire aver ricevuto la fiducia di cittadine e cittadini, che certamente non meriterebbero di essere rappresentati da uno che ha finora mostrato solo un profondo spregio per le istituzioni, per le quali si è candidato", ha commentato la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani, in merito al tweet di Vittorio Feltri.