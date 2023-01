Feltri: "Sicuri che Messina Denaro sia un assassino?" Bufera social

"Ma siamo sicuri che Messina Denaro sia un assassino?". Parole destinate a far discutere, quelle pubblicate da Vittorio Feltri su Twitter. Il direttore editoriale di Libero e capolista a Milano per Fratelli d'Italia alle elezioni regionali in Lombardia del 12 e 13 febbraio ha posto una domanda decisamente controversa. E diversi hanno replicato polemicamente: "Siamo sicuri che sei un vecchio imbecille", ha scritto qualcuno. Altri hanno auspicato un intervento dell'Ordine dei Giornalisti "per mettere fine a queste letture che offendono tutte le vittime della criminalità".

Majorino: "Da Feltri frase indegna, la Meloni si dissocierà?"

"Vittorio Feltri, il capolista di Fratelli d'Italia alle elezioni lombarde, si chiede se Matteo Messina Denaro, il super boss autore di omicidi efferati, implicato nelle stragi di Capaci e via d'Amelio e con una ventina di ergastoli sulle spalle, sia 'davvero un assassino'. È una frase indegna e non ho parole per esprimere il mio disgusto". Così in una nota il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino. "Non ci sono giustificazioni di sorta. Feltri deve scusarsi immediatamente e FdI deve subito prendere le distanze ritirando la sua candidatura. Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia lo faranno? Sappiamo tutti che non succederà e che, forse, diranno che è una boutade. È l'esatto contrario. È una frase gravissima e il ritiro della candidatura è una questione di dignità e rispetto per tutte le vittime di mafia e per tutti i cittadini. Ci sono limiti alla decenza che non si possono mai superare. Feltri lo ha fatto".