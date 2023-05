Fenix Trophy: tutto pronto per le Final Four

Il Fenix Trophy arriva al suo atto finale che si celebrerà il 7 e l’8 giugno, con le semifinali previste all’Arena Civica Gianni Brera e le finali a San Siro il giorno dopo. A raggiungere l’ultimo decisivo atto della Champions League dei dilettanti sono state il Bk Skjold (Danimarca), lo United of Manchester (Inghilterra), il Prague Raptors Football Club (Repubblica Ceca) e il Brera Calcio, con la terza squadra di Milano che è riuscita ad accedere come miglior seconda per effetto del maggior numero di gol segnati rispetto al KSK Beveren (Belgio).

Il sorteggio, disputato domenica 28 maggio all’Arena Civica Gianni Brera, ha determinato le due semifinali

Il sorteggio, disputato domenica 28 maggio all’Arena Civica Gianni Brera, ha determinato le due semifinali. Il Bk Skjold sfiderà lo United of Manchester il 7 giugno alle 18, mentre il Brera Calcio sarà opposto al Prague Raptors Football Club alle 20:30. Le due squadre vincenti si sfideranno l’8 giugno nella finalissima a San Siro, preceduta dalla finale per il terzo e quarto posto sempre nello stesso stadio. Le finali si disputeranno a partire dalle 11 del mattino. Due giorni prima della finale di Champions League tra Manchester City e Inter, dunque, lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro potrebbe ospitare un’altra sfida italo-inglese, anzi, un’altra sfida mancuniano-meneghina, per un altro trofeo internazionale.

Il costo del biglietto è di 10 euro per le semifinali del 7 giugno all’Arena, di 15 per le finali a San Siro. L’abbonamento per entrambe le giornate costa invece 20 euro. I biglietti possono essere acquistati online su Eventbrite (https://www.eventbrite.it/e/ fenix-trophy-final-4-milan- 2023-tickets-621820410587 ) o direttamente in cassa.

Semifinali (mercoledì 7 giugno Arena Civica Gianni Brera)

18:00 BK Skjold – United of Manchester

20:30 Brera Calcio – Prague Raptors Football Club



Finali (giovedì 8 giugno Stadio Giuseppe Meazza in San Siro)

11:00 Finale 3° e 4° posto

a seguire Finale 1° e 2° posto

Il Fenix Trophy, ormai alla seconda edizione, vanta un seguito internazionale e sarà possibile seguire i match dal vivo oppure in diretta sul canale YouTube Fenix Trophy TV e su Twitch sul canale dell’emittente Bepi TV.

Il Fenix Trophy è un evento sportivo internazionale promosso e organizzato dalla società calcistica milanese Brera FC

Il Fenix Trophy è un evento sportivo internazionale promosso e organizzato dalla società calcistica milanese Brera FC, che coinvolge diverse realtà del calcio dilettantistico, scelte per la loro particolarità sociale, storica e culturale. Il torneo ha ricevuto l'approvazione della UEFA.

Il Trofeo FENIX è un'esperienza di scambio sportivo, pensata per mettere in luce le migliori pratiche all'interno del calcio non professionistico ed è la principale iniziativa del Brera Calcio nel dilettantismo. Le squadre infatti non si incontrano solamente alla partita, ma condividono momenti gioviali ed istituzionali prima e dopo il match, promuovendo i concetti di ospitalità e scambio culturale, e creando un ambiente amichevole per club, giocatori e tifosi.