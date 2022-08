Ferrari, Fontana: "Strategie sbagliate, si cambi per il Gp di Monza"

Ferrari, Fontana: "Strategie sbagliate, spero si cambi per il Gp di Monza"

Disastro Ferrari al Gran Premio d'Ungheria, anche il governatore lombardo Attilio Fontana esprime tutto il suo disappunto con un post su facebook. L'11 settembre si svolgerà il Gran Premio di Monza: "Non sono un grande esperto di Formula 1, ma seguo da sempre con passione le sfide delle Ferrari, compresa quella di oggi domenica 31 luglio, ndr) in Ungheria. Nelle prove di qualifica e spesso anche in gara le Rosse dimostrano di essere le più veloci, i piloti, partendo da Charles Leclerc sono sicuramente all’altezza. Non è forse arrivato il momento di capire chi al 'muretto' mette in atto strategie così sbagliate da pregiudicare una stagione che poteva andare diversamente? Mi auguro che per l’11 settembre al GP di Monza ci si faccia trovare pronti per non tradire le attese dei tifosi italiani".