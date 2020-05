Festa in casa con violenza sessuale: arrestato nel Milanese

Un moldavo di 40 anni e' stato arrestato dai carabinieri di Corsico, alle porte di Milano, per violenza sessuale e lesioni: aveva organizzato una festa a casa sua e ha tentato piu' volte di avere un rapporto con una delle ospiti. A chiamare i soccorsi e' stata la stessa vittima, una connazionale 51enne, questa mattina molto presto. I militari sono arrivati sul posto, in via Marco Polo 10, e hanno ascoltato la donna, che ha riferito di essere scappata poco prima dalla casa dove l'uomo aveva organizzato un party notturno con molte persone, a cui lei aveva partecipato. Ha raccontato che nel corso della notte il soggetto ha tentato piu' volte di abusare di lei e al suo rifiuto ha risposto colpendola con violenza al volto. Il moldavo, 40enne nullafacente, e' stato trovato poco dopo in casa ubriaco; i militari lo hanno arrestato e portato a San Vittore, considerata anche l'inottemperanza delle norme anti-Covid che non consentono riunioni di persone e assembramenti. La donna invece e' stata portata alla guardia medica, con gli occhi tumefatti, e curata.