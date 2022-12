Festa per il Marocco insanguinata: accoltellato un giovane in Corso Buenos Air

Accoltellato un marocchino durante i festeggiamenti

Sarebbe intervenuto per sedare una lite tra un gruppo di almeno cinque giovani marocchini, apparentemente sorta per futili motivi, il marocchino accoltellato alla gola durante i festeggiamenti a Milano dei tifosi del Marocco. Il ferito, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe urtato accidentalmente un passante, un giovane dell'est Europa, estraneo ai festeggiamenti in corso, che, senza apparente motivo, lo ha accoltellato alla gola dandosi alla fuga in direzione di Piazzale Loreto. Il ferimento è avvenuto in viale Tunisia, all'angolo con Corso Buenos Aires. La vittima si trova attualmente all'Ospedale Policlinico, in codice rosso, intubato a seguito di una emorragia alla carotide. Sull'accaduto indagano la procura e i carabinieri di Milano.

Altri tre uomini feriti durante i festeggiamenti

Si aggiungono altri tre uomini, oltre quello accoltellato e in condizioni critiche, al bilancio dei feriti nel corso delle celebrazioni a Milano per il successo del Marocco ai quarti di finale dei mondiali Qatar 2022. Si tratta di tre feriti lievi, tutti di origine straniera, coinvolti in varie zuffe a margine dei festeggiamenti di strada. Lo riferisce la Questura. Il primo ha riportato delle contusioni al volto, il secondo un taglio lacero contusa alla fronte e all'ultimo e' uscita una spalla. Nel corso dei vari servizi di prevenzione la Polizia di Stato ha bloccato un ragazzo ubriaco dell'Est Europa che avrebbe lanciato una bottiglia verso gli agenti del Reparto mobile e un altro, un marocchino di 25 anni, che e' stato sorpreso in corso Buenos Aires esplodere in modo pericoloso e in piu' occasioni fuochi d'artificio. Entrambi sono stati accompagnati in via Fatebenefratelli per i provvedimenti di rito.