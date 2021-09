'Fiera del Bebè', Sala: "Non daremo mai un patrocinio"

"Noi non ne sappiamo assolutamente nulla. Ovviamente non e' una cosa a cui daremo mai un patrocinio, magari e' un'iniziativa prevista in un luogo di privati". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ha parlato della fiera della maternita' che si dovrebbe tenere nel 2022 in citta' e che ha scatenato polemiche politiche tra cui il tema della maternita' surrogata, a margine dell'inaugurazione di una piscina in periferia. "Non ne so nulla. Tutte queste polemiche sono nate dal fatto che c'e' apparentemente una locandina in giro, con un'intenzione di essere qua a maggio del 2022 - ha concluso, come riferisce Ansa -. Credo che sia solamente un'intenzione ad oggi ma in ogni caso il Comune non appoggera' un'iniziativa del genere".