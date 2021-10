Fiera di Cremona: va in scena Bontà

Passeggiando tra i corridoi de il BonTà, uno dei punti di riferimento nazionali per l’enogastronomia di qualità, in programma in questi giorni alla Fiera di Cremona, è impossibile non soffermarsi presso lo stand di Zafferano Etnea con le sue tipicità siciliane.

Azienda di Catania, uno dei territori che più sta soffrendo a causa dell’uragano Apollo, Zafferano Etnea ha voluto fortemente essere presente a Cremona nonostante tutto.

“In questo particolare momento che stiamo affrontando a Catania a causa del maltempo abbiamo deciso di partecipare a il BonTà per dare un segnale di ripartenza – dice Vera Russo, dell’azienda siciliana –. Nonostante le grandissime difficoltà di questi giorni ci vogliamo provare, perché il settore agroalimentare ha già sofferto tanto a causa della recente emergenza sanitaria e abbiamo bisogno di manifestazioni come questa per ricominciare a lavorare. Con i prodotti della nostra terra portiamo avanti le tradizioni siciliane, e siamo sicuri che tutti i buongustai apprezzeranno!”

Dalla pasta di mandorle al pistacchio di Bronte e le noccioline di Lingualossa, Zafferano Etnea è tra i protagonisti di una manifestazione vede la presenza di oltre 100 espositori da tutta Italia, per un tour enogastronomico all’insegna della tradizione.

Il BonTà è in programma alla Fiera di Cremona da oggi fino a lunedì 1 novembre con ingresso gratuito, e oltre a un’esposizione di grande qualità offre un ricco programma di eventi tra show cooking, degustazioni e incontri culturali.