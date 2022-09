Fiera Milano a Singapore, al via "Find" con 30 brand italiani

È stata inaugurata oggi la prima edizione di FIND – DesignFair Asia (acronimo di Furniture, Interiors e Design), l’evento asiatico di riferimento per ilsettore del design e dell’arredamento, di scena fino al 24 settembre all’interno del Marina BaySands Expo and Convention Center di Singapore. Con oltre 250 brand presenti, provenientida ogni parte del mondo, FIND è la vetrina perfetta dove vengono presentate creazioni didesign innovative per la casa, l'illuminazione, il bagno, i tessuti e gli interni.

L'evento accoglie un pubblico di architetti, interior designer, rivenditori, esperti e appassionati di design

L’appuntamento fieristico, organizzato da Fiera Milano in joint venture con dmg events, player di riferimento nell’organizzazione di eventi a livello internazionale, accoglie principalmente un pubblico di: architetti, interior designer, rivenditori, esperti e appassionati di design provenientida tutta l’Asia. FIND rappresenta l’appuntamento clou del palinsesto della Singapore DesignFestival, uno dei principali festival di design dell’Asia che riunisce più di 50 eventi e 200designer per 10 giorni.

Singapore è un vero e proprio hub del design in Asia

Singapore è un vero e proprio hub del design in Asia con oltre 10.000 brand legati al settoredell’arredo. Il suo accesso al mercato asiatico, e in particolare ai Paesi dell’ASEAN, area dilibero scambio, rappresenta l’opportunità di raggiungere 4,4 miliardi di potenziali clienti con unforte interesse per il lusso e il design made in Italy. Il valore di mercato del settore del mobilein APAC (Asia Pacific) nel 2021 è stato pari a 614 miliardi di dollari.

Luca Palermo: "La prima edizione di FIND rappresenta un ideale ponte che collega due diverse realtà"

“La prima edizione di FIND rappresenta un ideale ponte che collega due diverse realtà raccontando il legame tra il mondo del design italiano e quello asiatico”, commenta Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. “FIND unisce ildesign occidentale e quello orientale consentendo di dare vita, in un unico luogo, a momenti dicontaminazione tra architetti, interior designer, esperti e appassionati. L’Italia è la nazioneeuropea che conta il maggior numero di imprese attive nell’ambito del design: sono 30mila egenerano un valore aggiunto pari a 2,5 miliardi di euro. Come Fiera Milano abbiamo scelto disviluppare un progetto fieristico sfidante per offrire la possibilità alle nostre aziende diesportare in Asia uno dei settori più rappresentativi del Made in Italy nel mondo. Tutto questoè stato reso possibile anche grazie ai nostri partner istituzionali. Dobbiamo ringraziare soprattutto Ice Agenzia per la consueta, e sempre più importante, collaborazione che permettelo sviluppo internazionale alle aziende che scelgono di venire in fiera”.FIND gode del sostegno delle più importanti istituzioni territoriali: il Design Council Singapore,SFIC/MP Singapore Furniture Industries Council, il Singapore Tourism Board e la ItalianChamber of Commerce in Singapore. Nel settore dell'arredamento e del design, il made in Italy è sinonimo di alta qualità,innovazione nei materiali, creatività e stile. Crediamo che la partecipazione di circa 30 branditaliani a FIND sia un chiaro segnale dell'importanza di Singapore come hub ideale per iproduttori e i designer italiani, e come vetrina per l'intera regione, afferma Mario Andrea Vattani, Ambasciatore d'Italia a Singapore e Brunei Darussalam, presenta alla cerimoniainaugurale.

Il trend delle esportazioni conferma che questa attenzione è ben motivata

Il trend delle esportazioni conferma che questa attenzione è ben motivata: L'Italia è il primo fornitore UE di mobili a Singapore, con un valore delle esportazioni nel 2021 di 51,3milioni di euro, registrando una crescita del 22,1% rispetto al 2020. FIND - Design Fair Asia sisvolge durante la Settimana del Design Italiano, organizzata dall'Ambasciata d'Italia aSingapore, per cui confidiamo che la vetrina dell'eccellenza italiana avrà grande risonanza eapprezzamento a Singapore e nel Sud-Est asiatico.

“FIND è l’emblema della resilienza dell'industria del design a Singapore”, dichiara Low YenLing, Minister of State, Ministry of Trade and Industry and Ministry of Culture,Community and Youth. “Nonostante la pandemia, il design ha continuato, e continua, aproporre nuove idee e soluzioni innovative sul mercato che in questi giorni di manifestazione, i10.000 visitatori attesi, avranno sicuramente modo di apprezzare. FIND racconta il designattraverso tre elementi chiave: l’immaginazione, tutto parte dalla mente creativa dei designer;l’innovazione, fondamentale per trasformare l’idea in prodotto e condurre l’immaginazione allarealtà; e infine, le connessioni internazionali, FIND rappresenta un simbolo di fusione tra ildesign orientale e quello occidentale.”

Le eccellenze italiane a Find sotto il segno della sostenibilità

Le aziende italiane saranno protagoniste a FIND in uno spazio a loro interamente dedicato. Lostudio multidisciplinare Stefano Boeri Interiors, fondato dall’architetto Stefano Boeri, conl’architetto Giorgio Donà hanno curato la realizzazione dell’area speciale dedicata a tutte leeccellenze italiane e denominata “The Italian Design Futures Capsule”. Lo spazio èimmaginato intorno ad una ‘piazza’ simbolica che rappresenta un luogo d’incontro. Intorno aquesto spazio prendono forma gli stand con le eccellenze italiane del design edell’arredamento. Quest’area è stata pensata con una forte componente ecologica:sostenibilità, riciclabilità e riuso dei materiali sono i protagonisti. Anche in questo caso, FINDtrasmette un messaggio nuovo: è una fiera sostenibile che sposa la qualità e l’intelligenza deldesign italiano.All’interno dello spazio “The Italian Design Futures Capsule”, ADI - Associazione per ilDisegno Industriale presenta il prestigioso premio “Compasso d’Oro”, il riconoscimento piùimportante del design a livello mondiale e ha organizzato una mostra dedicata ai ventipremiati, con una riflessione attorno al tema dello “sviluppo sostenibile responsabile”,argomento di questa edizione del premio.

A Find le masterclass sostenibili di Internifind

Design Fair Asia rappresenta, inoltre, un’opportunità di scambio e di reciprocacondivisione di contenuti. In tal senso, Fiera Milano e dmg events hanno dato vita ad unevento dove anche i momenti di ascolto, di formazione e di dialogo diventano un puntofondamentale dell’esperienza fieristica. Grazie alla partnership con la rivista INTERNI, direttada Gilda Bojardi, ideatrice dal FuoriSalone di Milano, la manifestazione ha l’opportunità dioffrire agli operatori del settore alcune masterclass di confronto su temi legati principalmentealla sostenibilità dei materiali, degli ambienti e degli spazi. La prima masterclass, dal titoloDesigning Hospitality, pone l'attenzione sul design che coinvolge hotel, tempo libero e lifestyle,strizzando l’occhio a materiali a basso impatto ambientale e proposte ecologiche. Nella seconda masterclass, The Art of Living, viene affrontato il tema della casa che diventasempre più uno spazio multifunzionale dove tecnologia e design sono gli strumenti chegarantiscono sostenibilità e qualità in tutti gli ambienti. Infine, la terza masterclass, dal titoloSuper Materials, ha come tema di confronto la futura sfida del design: per cambiare il mondo ènecessario conservare la qualità del Made in Italy ma in forma sostenibile. Il XXI secolo ècaratterizzato da una rinnovata ricerca di materiali che rendano le collezioni innovative ed eco-friendly.