Fiera Milano, al via Homi

Al via alla Fiera Milano di Rho, Homi, il salone dedicato all'home decor, oggetti e complementi d'arredo. Taglio del nastro con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Salvini: "Sono orgoglioso di essere da vicepremier a inaugurare un gioiello"

"Sono orgoglioso di essere da vicepremier a inaugurare un gioiello - ha detto Salvini al suo arrivo, prima di visitare i padiglioni - l'ennesima Fiera da record di artigianato, piccole e medie imprese lombarde e italiane. A Homi c'è il tessile, c'è l'innovazione, è un modello che conto, da ministro delle Infrastrutture, di poter estendere ad altre regioni". Il vicepremier ha poi parlato di "dati eccezionali per quanto riguarda l'Italia e la Lombardia e Milano. in particolare: la Lombardia - ha spiegato infatti - è la prima regione industriale d'Europa, prima per attrazione turistica e fiere da record, questo vuol dire attrazione di investimenti stranieri"