Fiera Milano e Conservatorio "Verdi" al lavoro per l'inno di Fiera Milano

Realizzare il nuovo inno di Fiera Milano. È questo l’obiettivo della collaborazione tra Fiera Milano e il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano, una delle più prestigiose istituzioni per lo studio della musica, a livello nazionale e internazionale.

L’iniziativa vede coinvolti gli studenti del Conservatorio di Milano, iscritti all’anno accademico 2022/2023, che avranno la possibilità di partecipare ad un contest che ha l’obiettivo di realizzare il nuovo inno di Fiera Milano. Il componimento musicale dovrà essere solenne e dovrà trasmettere il valore e il prestigio dell’istituzione fieristica, di ciò che rappresenta per il territorio e di cosa è in grado di offrire alle imprese.

Gli inni, presentati in prima battuta in una versione per solo pianoforte, verranno quindi selezionati da una commissione che sceglierà, tra tutte le proposte dei giovani allievi iscritti al concorso, i tre finalisti. Agli autori dei tre inni finalisti Fiera Milano assegnerà una borsa di studio e a loro sarà chiesto di orchestrare il proprio inno. Allo studente vincitore, la società fieristica milanese offrirà, inoltre, l’opportunità di far conoscere il proprio lavoro al pubblico della fiera e non solo. Infatti, il vincitore sarà ospite, insieme ai colleghi dell’Orchestra del Conservatorio, che interpreterà live il nuovo inno, della cerimonia di inaugurazione di una delle tante importanti manifestazioni fieristiche di Fiera Milano.

Inoltre, dall’anno accademico 2023-2024, il Conservatorio darà la possibilità a Fiera Milano di offrire ai propri buyer e stakeholder la partecipazione ad eventi promossi dall’Ufficio produzione del Conservatorio di Milano che si occupa dell’organizzazione di singoli appuntamenti concertistici, di vere e proprie rassegne e di festival musicali nell’ambito del Conservatorio. Dal canto suo Fiera Milano offrirà al Conservatorio l’opportunità di far esibire i propri musicisti nell’ambito di alcune manifestazioni fieristiche che si svolgono nei quartieri fieristico-congressuali.

Il progetto del nuovo inno di Fiera Milano si inserisce in un più ampio accordo di collaborazione tra la società fieristica milanese e il Conservatorio di Milano che vedrà Fiera Milano tra i sostenitori del Premio del Conservatorio. L’iniziativa, organizzata ogni anno, si configura come un super premio, da assegnarsi al primo dei primi, ovvero allo studente o al gruppo strumentale, che sarà selezionato come migliore tra i vincitori in ogni singola categoria. Nello specifico, i migliori talenti del Conservatorio di Milano si sfidano in prove eliminatorie e semifinali, gareggiando in vista della prova finale, che vede competere i primi classificati.

Fiere e musica, business e cultura, si intrecciano così in un progetto volto a valorizzare lo sviluppo internazionale di Fiera Milano ma anche a riconoscere la potenza del componimento musicale come mezzo di comunicazione di grande suggestione, capace di raggiungere un pubblico sempre diverso.

“Attraverso questo progetto intendiamo dare vita ad un rapporto duraturo con una delle eccellenze della città di Milano” commenta Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. “L’accordo che abbiamo siglato rappresenta uno strumento importante per la promozione di Milano e della sua fiera, oltre ad essere un esempio virtuoso di collaborazione sinergica tra due dei protagonisti del tessuto sociale e culturale milanese. Inoltre, diventare