Fiera Milano: ecco la più importante esposizione canina italiana

Ha aperto oggi ENCI WINNER 2022, la più importante esposizione caninaitaliana dell’anno e tra i più prestigiosi eventi cinofili al mondo, organizzata dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI). Nei padiglioni 13 e 15 di Fiera Milano a Rho, fino a domenica 18 dicembre, sonopresenti più di 9.000 cani, oltre 400 razze rappresentate, che si “sfideranno” su 46 diversi Ring. Una giuria internazionale composta da 60 esperti avrà il compito di selezionare i migliori che si disputeranno il titolodel BEST IN SHOW ENCI WINNER 2022, sfilando nel più prestigioso Ring d’Onore d’Italia.

Alcuni esperti accompagneranno gli appassionati in tour guidati

Per consentire al pubblico di approfondire la conoscenza del meraviglioso universo a quattro zampe, alcuni esperti accompagneranno gli appassionati in tour guidati nei padiglioni, alla scoperta della storia, dellecaratteristiche peculiari e degli aspetti più curiosi di ciascuna razza canina.Inoltre, sono previsti momenti di spettacolo dei più avvincenti sport cinofili, come l’agility, l’obedience, ladog dance e il flyball.All’interno della manifestazione è stato allestito, per la prima volta, PETS ON CHRISTMAS, un villaggio natalizio ad ingresso gratuito. Il villaggio permette al pubblico e agli amanti degli animali, insieme allefamiglie e ai bambini, di fare gli acquisti di Natale per sé o per il proprio animale (dai collari ai guinzagli, oancora, pettorine, cappottini, cucce, ciotole, per citarne alcuni), di conoscere i prodotti e i servizi pensati adhoc per il proprio pet, di confrontarsi con professionisti selezionati quali educatori, veterinari e toelettatorie di passare una giornata all'insegna del divertimento, approfondendo la conoscenza sul tema del pet a 360gradi.

Dino Muto: "Un numero che testimonia la vitalità della cinofilia italiana"

“Una presenza di cani così importante pone, ancora una volta, ENCI WINNER tra le manifestazioni piùrilevanti d’Europa – afferma Dino Muto, Presidente dell’ENCI – Un numero che testimonia la vitalità dellacinofilia italiana, la voglia di partecipazione dei proprietari dei cani registrati al Libro, l’autorevolezza delsistema delle verifiche zootecniche che indirizzano verso la corretta selezione del cane di razza.ENCI WINNER non è soltanto l’Esposizione direttamente organizzata dall’ENCI: è molto di più. È il momentodel confronto e della sintesi, dello scambio di esperienze, dell’approfondimento sulle questioni daaffrontare e sullo sviluppo delle singole razze. È il momento dell’incontro tra tutti noi”.

Nicola Bonacchi: "Questo evento è un connubio vincente per rendere unico il Natale"

“Questo evento è un connubio vincente per rendere unico il Natale in compagnia degli amici aquattrozampe – afferma Nicola Bonacchi, direttore Hosted Exibitions di Fiera Milano – Grazie a questoappuntamento oltrepassiamo gli standard delle fiere classiche, creando un evento diffuso in grado dicoinvolgere anche il territorio, mettendo le aziende in contatto diretto con il pubblico finale. Fiera Milanocontinua a sviluppare progetti dedicati al grande pubblico con l’obiettivo di realizzare nuove manifestazioniche permettono a tutti i visitatori della fiera di vivere a pieno la città”.

Maurizio Cavezzali: "È con una certa emozione che ci avviciniamo per la prima volta ad ENCI WINNER"

“È con una certa emozione che ci avviciniamo per la prima volta ad ENCI WINNER con il villaggio natalizio PETS ON CHRISTMAS, – sottolinea Maurizio Cavezzali, CEO di Equipe International e segreteriacommerciale di ENCI WINNER – sicuri da una parte dell’esperienza consolidata che ENCI ha acquisito neglianni in questo settore e dall’altra fiduciosi di poter fornire agli appassionati degli animali un momentospeciale e originale in occasione delle festività natalizie”.ENCI WINNER 2022 e PETS ON CHRISTMAS, la cinofilia a Fiera Milano Rho, fino a domenica. Ingressogratuito.