Fiera Milano, l'ad Palermo: "Pronti a ripartire dall'1 luglio"

Fiera Milano è pronta a ripartire in sicurezza dal 1° luglio” afferma Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera Milano. “Accenderemo da subito i motori della macchina organizzativa per supportare al meglio i nostri organizzatori, espositori e visitatori, a cominciare da Milano Unica, la prima fiera in calendario. Ringraziamo le istituzioni per aver indicato una data certa che consentirà a tutto il comparto di riprendere le attività. Il sistema fieristico rappresenta una solida piattaforma di politica industriale al servizio delle imprese. Il ruolo delle fiere è, da sempre, quello di generare valore per le aziende, l’occupazione e il territorio. Fiera Milano riparte con l’obiettivo di favorire la ripresa economica del Paese e supportare la crescita e l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese”.