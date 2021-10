Fiera Milano Rho, torna Made Expo: l'edilizia si ritrova a Milano

La ripartenza del sistema Italia è trainata dalla filiera delle costruzioni. Nel 2021 l'Italia punta ad una crescita del Pil del +6% rispetto all'anno precedente. Grazieanche al settore edile. A livello europeo nei primi mesi del 2021 la produzione dellafiliera è aumentata del 3,3% nell'area Euro e del 3,8% nell'Unione Europea, rispettoallo scorso anno (stime Eurostat). In questo contesto, Milano si prepara adaccogliere il mondo dell’edilizia e delle costruzioni. Nel nostro Paese i grandisviluppatori immobiliari internazionali guardano con interesse soprattutto allariqualificazione di nuove aree urbane, le nuove sfide consistono nell’intercettare itrend tecnologici, sociali, ambientali e normativi che spingono gli agglomeratiurbani e il tessuto industriale ad adeguarsi alle nuove esigenze della collettività.

MADE expo, la fiera di riferimento per il settore della progettazione, dell’edilizia edelle costruzioni, che avrà luogo a fieramilano, Rho, dal 22 al 25 novembre 2021,sarà l’occasione per raccontare il momento di importante evoluzione del mondodelle costruzioni.MADE expo, che per la prima volta sarà organizzata direttamente da Fiera Milano,attraverso la società Made Eventi S.r.l., di proprietà di Fiera Milano (60%) e diFederlegno Arredo Eventi (40%), punta ad esprimere tutto il potenziale delcomparto dell’edilizia ben rappresentato dalla fiera leader in Italia e una delle principali in Europa in grado di dar voce ad una Building Community rappresentatain Italia da oltre 700.000 imprese e più di 1 milione di addetti. Una rete diprofessionisti, progettisti, imprese di costruzione e produzione, artigiani,serramentisti, contractor e buyers che avranno la possibilità di visitare le oltre 300 aziende espositrici presenti nei padiglioni 1-2-3.Il layout espositivo sarà suddiviso in quattro grandi aree tematiche.

Si parte da“MADE porte, finestre e chiusure” per serramentisti, progettisti, rivenditori eimprese di costruzione. Si passa poi attraverso l’area “MADE involucro e outdoor”,dedicata ai sistemi di copertura e di facciata opachi e trasparenti, al settore delvetro e delle schermature solari. Vi è poi tutta la componente riguardante lesoluzioni hardware e software con l’area “MADE BIM & tecnologie”, per esplorarele nuove opportunità connesse all’uso del Building Information Modeling neiprocessi di progettazione, costruzione e manutenzione delle opere. E infine l’area“MADE costruzioni e materiali”, dedicata all’innovazione dei materiali, al loroefficientamento, dalla sostenibilità e alla sicurezza.

“Fiera Milano è pronta ad accogliere tutto il network della manifestazione, offrendo a espositori e operatori un’esperienza unica in grado di amplificare l’importanza diuna mostra professionale” dice Mario Franci, amministratore delegato di MadeEventi S.r.l. e Chief Revenue Officer di Fiera Milano S.p.a. “C’è un desiderio diffuso di tornare a incontrarsi dal vivo, toccare con mano prodotti, sistemi emostrare da vicino l’innovazione che nell’ultimo anno e mezzo non si è riusciti afare vedere al mercato. Come sempre, oltre ai settori merceologici, MADE expoproporrà dei momenti di confronto B2B durante i quali saranno affrontati i temi della sostenibilità energetica, dell’innovazione nel settore dell’edilizia e delle costruzioni. Si parlerà anche di nuovi modelli di business dal punto di vista della progettazionee dell’impiantistica. Inoltre, grazie agli innovativi servizi digitali, espositori, buyers e visitatori potranno vivere l’appuntamento fieristico sia in un formato fisico, sia inuna versione digitale”.

Infatti, la multicanalità disponibile durante la visitazione alla manifestazione terràconnessi tutti i diversi attori fieristici attraverso una community consapevole cheavrà accesso ad una nuova App di manifestazione, al My Matching - ai Webinar &Live Chat, al Blog di Manifestazione e al Digital Signage presente all’interno delquartiere fieristico di Fiera Milano a Rho. noltre, molti degli eventi e convegnisaranno trasmessi in streaming sui canali digitali.

“L’edizione di quest’anno assume un valore ancor più importante testimoniando lavolontà di organizzatori ed espositori di tornare ad avere un contatto diretto contutti i protagonisti di un settore che definire trasversale è probabilmente riduttivo”dice Gianfranco Marinelli, presidente Made Eventi S.r.l. e PresidenteFederlegno Arredo Eventi S.p.a.

“L’edilizia - e non lo scopriamo certo oggi -rappresenta un volano economico importantissimo: quando il mattone si mette inmoto, l’industria e l’economia si mettono in moto. Ed è proprio in quest’ottica checredo sia necessario attivarci come filiere coinvolte affinché vengano rinnovatinella prossima legge di Bilancio gli incentivi fiscali, a partire dal bonus facciate,sisma bonus, ecobonus, ristrutturazioni e mobili affinché la spinta propulsiva chel’edilizia può dare all’economia del Paese non si interrompa”.MADE expo offrirà, inoltre, un palinsesto di più di 100 eventi, che prevedonol’erogazione dei crediti formativi. Saranno suddivisi in quattro grandi appuntamenti(ArchInTrend, Forum Legno Edilizia, The place to build e SerramenTalk) cheoffriranno l’opportunità di elaborare e trasmettere idee e tendenze che emergonodai settori di riferimento. Tutti i temi di attualità avranno ampio spazio durante ipercorsi formativi previsti nel corso della manifestazione. Fra questi anche il temadella qualità dell’abitare.

Durante il periodo di emergenza sanitaria le case hannoassunto una nuova valenza, il comfort abitativo è diventato un’esigenzaimprescindibile e i Bonus statali hanno reso accessibili grandi opere diriqualificazione e ristrutturazione, per cui non mancheranno degli approfondimentidedicati al Superbonus 110%. In Italia sono stati oltre 46.000 gli interventi edilizilegati al Superbonus 110% per un valore di 7,5 miliardi di euro. Solo nel mese disettembre si è registrato un aumento pari a +24,4% nel numero di interventi e del+31,8% nell'importo, ovvero circa 9mila interventi in più per 1,8 miliardi di euro (datiAnce).A livello di distribuzione regionale, al primo posto c'è la Lombardia con più di 6.000interventi per un importo di 1,12 miliardi di euro.

“Siamo convinti che le misure governative inerenti PNNR e Superbonus 110%,rappresentino delle leve importanti sia dal punto di vista economico che socialeper sostenere un settore strategico per il paese Italia come quello dell'edilizia”,afferma Marco Recalcati, Head of Real Estate Italy. “Come UniCredit abbiamomesso in campo una task force dedicata e strutturata per supportare le 6 missiondel PNRR e un'innovativa gamma di finanziamenti per le imprese che siimpegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità denominata futurosostenibile oltre a importanti collaborazioni con partner di rilievo al fine didigitalizzare interamente tutte le pratiche inerenti la cessione del credito derivantedal Superbonus 110%”.I temi chiave della prossima edizione di MADE expo guardano non solo all’attualità ma anche al futuro, con contenuti e proposte in linea con l’evoluzione del mondodelle costruzioni per accompagnare professionisti e imprese verso nuovi scenari .Tutto questo anche grazie al supporto delle istituzioni.

“In Lombardia abbiamo imboccato da tempo la strada dello sviluppo sostenibile”, afferma Raffaele Cattaneo, l’assessore all’Ambiente e clima di Regione Lombardia. “E siamo all’avanguardia sul fronte dell’economia circolare. Laproduzione lombarda dei rifiuti speciali, secondo i dati del 2018, si attesta sui 32milioni di tonnellate di cui 13 sono inerti derivanti da demolizione e costruzione. Èun trend crescente (+35% rispetto a 2010) in cui i rifiuti inerti da costruzione edemolizione incidono circa per il 40%, con un incremento di circa 3,9 milioni ditonnellate rispetto al 2010. In Lombardia però si è assistito ad un aumento delrecupero dei rifiuti come nuova materia, che è passato dal 63% nel 2002 all’83% nel 2018. E per costruire politiche che tengano conto di questa evoluzione Regione Lombardia ha istituito l’Osservatorio per l’economia circolare e la transizioneenergetica, al fine di adottare le migliori soluzioni possibili per il recupero dellamateria, in collaborazione con gli operatori, attraverso lo studio la creazione di unafiliera industriale che ci ha posti all'avanguardia nel cammino verso l’economiacircolare. Questo ha già prodotto risultati concreti, come per esempio il market inerti e il recupero delle scorie di acciaieria”.

Come sempre, ICE – Agenzia per la promozione all’estero el’internazionalizzazione delle imprese italiane, è al fianco di MADE expo nellapromozione della manifestazione all’estero con l’obiettivo di identificare l’eventocome il luogo fisico dove le aziende possono presentare le proprie innovazioni diprodotto a livello internazionale.MADE expo sarà anche l’occasione per ripensare il settore delle costruzioni inchiave sostenibile, puntando sull’innovazione e declinando il tema dellasostenibilità sia a livello di materiali che di processi. Il mondo dell’edilizia è avviatoa un futuro sempre più green, puntando a costruzioni più attente alla salute eall’impatto ambientale. A livello mondiale l’edilizia sostenibile prevede di raggiungere il valore di 187,4miliardi di dollari entro il 2027. Una tendenza confermata anche dal World GreenBuilding Council, secondo cui le infrastrutture e gli edifici punteranno a ridurre del40% le emissioni di carbonio entro il 2030, e del 100% entro il 2050.

“Il futuro delle costruzioni ha un filo rosso che attraversa comparti diversi in tutte ledimensioni e specificità” dice Regina De Albertis, presidente Assimpredil Ance.“Per noi guardare alla sostenibilità equivale a dare il giusto valore al fare impresa.Questo vuol dire tener presenti contemporaneamente tre pilastri fondamentali:quello sociale, perché l’edilizia sia la protagonista della creazione di comunitàdavvero umane; quello ecologico, perché l’eco sistema nel quale andiamo adoperare deve essere tutelato e rispettato; infine, l’aspetto economico, perchél’ondata di rigenerazioni oltre a contrastare l’emergenza climatica porterà benefici in termini di sviluppo delle imprese e di contrasto alla povertà energetica.Un aspetto fondamentale, che attraversa tutti gli altri tre, è quello dellac ollaborazione: noi guardiamo all’intera filiera sostenibile, perché se questi valorisono abbracciati da tutti gli stakeholder (fornitori inclusi) si innescherà un volanovirtuoso che porterà alla realizzazione di una società più circolare e responsabile.”

MADE expo si terrà nelle stesse date di altre due manifestazioni del settore, SICUREZZA E SMART BUILDING EXPO. Un unico biglietto che permetterà diottimizzare investimenti, tempi di visita e risorse, massimizzare le occasioni diconfronto e aggiornamento, ma soprattutto offrire al mondo dei progettisti e degli installatori una proposta a 360 gradi.

L’appuntamento è dunque a Fiera Milano da 22 al 24 novembre 2021 per SICUREZZA e SMART BUILDING EXPO e dal 22 al 25 novembre 2021 per MADE expo