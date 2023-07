Fiera Milano, rinnovato l'accordo con Lineapelle

Fiera Milano S.p.A. e Lineapelle S.r.l., organizzatore e gestore dell’omonima manifestazione fieristica, rinnovano l’accordo di collaborazione che vedrà svolgersi fino all’anno 2030, con cadenza semestrale, nel quartiere fieristico di Fiera Milano a Rho, la più importante mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti, sintetici e modelli. Una partnership che conferma il ruolo e la capacità attrattiva di Fiera Milano che, per funzionalità degli spazi, varietà dei servizi e raggiungibilità, si è dimostrata la location ideale per un mercato chiave per la moda, il design e il lusso, settore trainante della nostra economia e soprattutto con grande capacità di esportazione. Solo gli espositori italiani di Lineapelle, infatti, valgono un fatturato annuo di oltre 6,3 miliardi di euro, il 70% derivante dall’export, 4 miliardi dei quali generati dalle sole concerie presenti in fiera. Attorno alla manifestazione ruota, poi, un giro d’affari di 150 miliardi di dollari, espresso in valore tra domanda e offerta di 130 Paesi del mondo.

Roberto Foresti, Vice Direttore Generale di Fiera: molto soddisfatti

“Siamo molto soddisfatti. L’accordo siglato assume un valore ancora più forte poiché Lineapelle è tra le manifestazioni più importanti che si svolgono nei nostri spazi – afferma Roberto Foresti, Vice Direttore Generale di Fiera Milano –. Il consolidamento e il rafforzamento del portafoglio delle manifestazioni ospitate rappresenta per noi una delle quattro direttrici su cui si fonda il Piano Strategico che guarda al 2025 e ha l’obiettivo di accreditare Fiera Milano come il primario hub europeo nel settore fieristico-congressuale. In tal senso, continua così il nostro impegno per la valorizzazione del tessuto imprenditoriale del Paese e delle filiere industriali espressione del Made in Italy nel mondo”.

Fulvia Bacchi, CEO di Lineapelle: Fiera Milano partner fondamentale

“Fiera Milano è per Lineapelle un partner solido, fondamentale per la nostra leadership mondiale - commenta Fulvia Bacchi, CEO di Lineapelle -. Il network fieristico costituito da Lineapelle, che include anche gli eventi semestrali di Londra e New York, ha raggiunto un alto livello di internazionalità, con il 40% di espositori e quasi il 50% dei buyer registrati provenienti dall’estero.

Lineapelle, Fiera Milano fornirà anche i servizi accessori

La prossima edizione di Lineapelle (la numero 102), dal 19 al 21 settembre 2023, ospiterà oltre 1.300 espositori (in arrivo da 45 Paesi) che presenteranno le collezioni Autunno-Inverno 2024- 2025 e si preannuncia con molte interessanti iniziative collaterali, confermando la concomitanza con Simac Tanning Tech, la fiera annuale della tecnologia per la filiera della pelle”. Fiera Milano, durante la prossima edizione, oltre a mettere a disposizione gli spazi espositivi del quartiere fieristico a Rho, fornirà anche i servizi accessori necessari alla realizzazione della manifestazione, per valorizzare e massimizzare il tempo che espositori e visitatori trascorreranno in fiera.