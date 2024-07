Ines, 51enne malata di sclerosi multipla, è morta in Svizzera

"Ines ci ha dato prova di una enorme forza di volonta' e determinazione. Ci ha parlato di come fossero mesi che organizzava le giornate solamente in funzione di questo giorno" perche' "gia' quando ha fatto richiesta le sofferenze erano insopportabili. Non era piu' nemmeno in condizione di portare alla bocca la torta che lei aveva insistito per comprare per quella che ha definito la sua ultima cena". Gli ultimi "sono stati due giorni di grande serenita', confermataci anche dal marito che e' venuto con noi. La Svizzera le ha permesso di coronare un suo sogno, quello di smettere di soffrire". Lo ha raccontato Matteo d'Angelo, uno dei due volontari di Soccorso Civile che hanno accompagnato in Svizzera Ines, la 51enne lombarda morta stamattina dopo avere fatto ricorso al suicidio assistito.

Ines era affetta da sclerosi multipla diagnosticata nel 2007

"Dal 4 giugno abbiamo iniziato a organizzare il viaggio" ha spiegato l'altro volontario, Claudio Stellari, sottolinenando che "non siamo dei sudditi, la vita ci appartiene e abbiamo il diritto di viverla se e come vogliamo sopratutto se ci troviamo in una condizione di non ritenerla degna. Si muore una volta sola e non si capisce perche' non dovremmo lottare per morire bene". Ines aveva 51 anni ed era affetta da sclerosi multipla diagnosticata nel 2007, dal 2015 era in sedia a rotelle, e dal 2018 aveva disturbi sempre piu' gravi. Era totalmente dipendente da ogni forma di assistenza e dall'aiuto di terzi.