Fingono di aiutare un'anziana ma la borseggiano sul 91

Hanno finto di aiutare una anziana di 90 anni che viaggiava sull'autobus della linea 91, a Milano, ma l'hanno borseggiata. Poi, con il bancomat della signora, sono andati in banca e hanno prelevato duemila euro.

Denunciate due borseggiatrici di origine bosniaca

Gli agenti del commissariato di Quarto Oggiaro hanno denunciato due borseggiatrici, di origine bosniaca, di 25 e 29 anni, con l'accusa di furto pluriaggravato e indebito utilizzo delle carte di credito in concorso. Agli inizi di aprile, la vittima, mentre era in procinto di salire sulla linea bus 91, è stata avvicinata dalle due donne, le quali, hanno iniziato a farle diverse domande per distrarla e a toccarla insistentemente con la scusa di aiutarla per poi riuscire a sottrarle dalla borsa il portafogli con carte di credito e bancomat.

Le due donne già arrestate dagli agenti

I poliziotti del Commissariato Quarto Oggiaro, grazie anche alla collaborazione dalla vittima, sono riusciti a ricostruire tutta la catena di eventi estrapolando le immagini delle varie telecamere presenti sui bus e in città e a riconoscere e individuare le due malviventi, le quali, erano già state arrestate dagli agenti del commissariato in un altro furto ai danni di anziani, sempre a bordo della stessa linea bus, quella volta a commettere il furto erano in quattro. Dall'esame delle immagini è emerso che le ladre cercano inizialmente di interagire con la vittima e, mentre alcune la distraggono, le altre commettono rapidamente il furto, frugando nelle tasche o nelle borse.