Fisco: reati fallimentari, Gdf Milano sequestra beni per 33 milioni

I militari del Comando provinciale di Milano hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dai gip di Milano e Pavia e numerosi decreti di perquisizione a carico di due diversi contesti criminali. Le misure restrittive della liberta', frutto di indagini svolte dai finanzieri delle Compagnie di Corsico e Magenta per reati societari, fallimentari, tributari, contro il patrimonio e contro l'economia, hanno colpito in totale 11 persone, tre delle quali destinatarie di entrambi i provvedimenti.

Fisco: acquisizione e costituzione di 25 società intestate a prestanome

In particolare, i finanzieri della Compagnia di Corsico hanno individuato un'organizzazione con base a Trezzano sul Naviglio, dedita alla commissione di reati di natura societaria, fallimentare e tributaria, mediante l'acquisizione e la costituzione di 25 societa' intestate a prestanome. Gli indagati per distratto beni e ingenti somme di denaro dai patrimoni aziendali e sottratto sistematicamente al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, falsificando i bilanci e facendo ricorso all'emissione e all'utilizzo difatture per operazioni inesistenti. L'attivita', condotta con l'ausilio dei reparti del Corpo di Varese, Napoli, Salerno e Lecce, ha portato all'esecuzione di 9 misure cautelari personali di cui tre in carcere e tre ai domiciliari, due divieti di dimora e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ed al sequestro preventivo di somme per oltre 33 milioni di euro e di 127 automezzi.