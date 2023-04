Fisioterapista arrestato per abusi: davanti al Gip ha negato tutto

Ha negato di aver abusato la studentessa di 21 anni Achille M., il fisioterapista di 46 anni dell'ospedale San Giuseppe di Milano finito il 21 aprile agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale.

L'uomo ha raccontato di aver praticato solo un massaggio nell'esercitazione con la giovane tirocinante

Alla giudice per le indagini preliminari Angela Minerva, l'uomo ha raccontato di aver praticato solo un massaggio nell'esercitazione con la giovane tirocinante. Una versione opposta a quella della ragazza che, invece, ha denunciato di essere stata toccata nelle parti intime dopo che il professionista le aveva fatto una serie di domande sulle sue abitudini sessuali.

La 21enne: "Non mi capacito di come una persona così disponibile possa essersi comportata cosi'

"Non mi capacito di come una persona così disponibile possa essersi comportata cosi', soprattutto che abbia trasformato una semplice dimostrazione di massoterapia a fini didattici in una violenza sessuale", ha messo a verbale la vittima.