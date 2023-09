FLA spera in una Confindustria "veneta". Il Salone desta preoccupazione

Ormai si attende con ansia la scelta del nuovo presidente di Confindustria, e non è un segreto che dalle parti di FederlegnoArredo il presidente Claudio Feltrin stia incrociando le dita perché vinca un veneto.

In caso contrario, se ascendesse uno dei due papabili Marenghi o Orsini, potrebbe avere grossi problemi

In caso contrario, se ascendesse uno dei due papabili Marenghi o Orsini, potrebbe avere grossi problemi. Entrambi infatti andrebbero a risolvere una volta per tutte l'anomalia di FLA e del suo presidente, dichiarato decaduto da Confindustria e che ha portato Confindustria in Tribunale chiedendo fior di quattrini.

L'intera vicenda nasce dal conflitto con i presidenti di due associazioni, Marchetti di Assolegno e Daniele di Assoimballaggi

L'intera vicenda nasce dal conflitto con i presidenti di due associazioni, Marchetti di Assolegno e Daniele di Assoimballaggi. Conflitto sfociato nella presa di posizione di Confindustria nazionale a favore di Assolegno e Assoimballaggi contro Feltrin. Con una piccola storia nella storia. Quella che riguarda Vittorio Livi.

Il coinvolgimento di Vittorio Livi

Chi è costui? Il vicepresidente di Confindustria Pesaro-Urbino, ai tempi proboviro di FederlegnoArredo, fatto decadere da Confindustria nazionale, che da vicepresidente di Confindustria locale invita il presidente anche lui decaduto di FederlegnoArredo. Peraltro c'è un giallo poiché da statuto di FLA, articolo 24, si dice che la carica di proboviro è incompatibile con la carica di Presidente e di Vicepresidente di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con tutte le altre cariche della Federazione e le omologhe cariche del sistema Associativo".

Visti i precedenti, è chiaro che Feltrin - veneto - potrebbe agevolarsi di un presidente di Confindustria veneto

Visti i precedenti, è chiaro che Feltrin - veneto - potrebbe agevolarsi di un presidente di Confindustria veneto. Che per adesso però pare improbabile. Intanto si apre un nuovo fronte. Le malelingue parlano di un salone del mobile che occuperebbe quattro padiglioni (così almeno sarebbero i rumors), malgrado alcuni si sarebbero aspettati un netto avanzamento in termini di occupazione vista la presenza della fiera dedicata alla cucina, Eurocucina, che ha cadenza biennale e che quindi si terrà nel 2024. Comunque manca molto, e dunque non è ancora tempo di fasciarsi la testa. Sempre che non continui la lotta serrata tra Confindustria e FLA.