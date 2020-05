FNM, al 31 marzo 2020: EBIT 9,6 milioni e Ricavi 71,7 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A. (“FNM”), riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Andrea Gibelli, ha esaminato ed approvato il Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo relativo al primo trimestre dell’esercizio 2020.

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI

Il trimestre in esame, in particolare dalla fine di febbraio, ha rilevato gli effetti negativi provocati dalla pandemia globale del COVID-19, che ha avuto impatti sul sistema produttivo nazionale e regionale, in particolare sulla mobilità e nello specifico sul trasporto pubblico. La situazione è resa ancora più complessa nel settore della mobilità collettiva dalla necessità di dover garantire la continuità del servizio in condizioni sicure. Come già ricordato, il Gruppo ha implementato importanti azioni e chiare procedure per salvaguardare la salute dei propri dipendenti e dei propri utenti, nonché per contenere le ripercussioni economiche. I ricavi consolidati del primo trimestre dell’esercizio in corso si sono attestati a 71,7 milioni di Euro, in calo dell’1,3% rispetto al periodo comparativo dell’esercizio precedente, con andamenti differenziati nelle tre aree di business:

- nell’ambito della gestione dell’infrastruttura ferroviaria (relativa alla manutenzione, al potenziamento della rete ed alla gestione della circolazione) i ricavi hanno mostrato una crescita del 7% circa derivante dai maggiori proventi legati alla progettazione e alla direzione lavori sugli investimenti finanziati da Regione Lombardia (previsti dal Contratto di Programma) e sui finanziamenti per l’acquisto dei nuovi treni, sempre finanziati da Regione Lombardia;

- i ricavi del trasporto passeggeri su gomma hanno evidenziato una contrazione del 12% circa per effetto principale del calo dei ricavi da servizi di trasporto (-26%), derivante dalla significativa riduzione della mobilità verificatasi a seguito dell’introduzione dei divieti di circolazione; al contrario, i ricavi derivanti dai contributi previsti dai contratti pubblici hanno evidenziato una crescita del 7% circa rispetto all’anno precedente per effetto della Legge 24 aprile 2020, n. 27 (art. 92 comma 4-bis) 3 che ha previsto il riconoscimento dei corrispettivi sulla base della programmazione contrattuale, nonostante la rimodulazione dell’offerta attuata a seguito dell’emergenza epidemiologica;

- nell’area di business in cui la Capogruppo opera direttamente (RoSCo & Services) e che comprende le attività di locazione di materiale rotabile alle società partecipate operanti nel settore del trasporto pubblico locale e del trasporto merci, nonché i servizi Corporate centralizzati, i ricavi, pari a 20,3 milioni di Euro, hanno mostrato una crescita pari allo 0,5% rispetto all’esercizio precedente per effetto di maggiori canoni di noleggio derivanti dalla nuova flotta E494 noleggiata a DB Cargo Italia e dei locomotori DE520 noleggiati a Trenord.

I costi operativi hanno rilevato un decremento pari al 10% (-2,4 milioni di Euro) principalmente per effetto dei minori costi legati al carburante, alla manutenzione degli autobus derivanti dai minori km percorsi ed a minori subaffidamenti a terzi a seguito della riduzione delle corse prevista dalla fase di lockdown e dai relativi provvedimenti emanati per contenere la diffusione del contagio. I costi per il personale hanno mostrato un decremento del 3,5% (-1,1 milioni di Euro), per l’effetto combinato di una riduzione dell’organico medio pari all’1,8%, dell’utilizzo di ferie residue e del minor ricorso a lavoratori temporanei; il numero medio dei dipendenti del Gruppo al 31 marzo 2020 si attesta infatti a 2.237 unità rispetto ad un dato medio di 2.280 registrato nel primo trimestre del 2019.

Il margine operativo lordo rettificato (che esclude alcuni elementi non ordinari4 ) è pari a 19,9 milioni di Euro e cioè al 28% dei ricavi consolidati, in crescita del 14,4%, principalmente ascrivibile ad un effetto timing derivante dai minori costi per il posticipo di alcuni interventi infrastrutturali previsti dal Contratto di Programma con Regione Lombardia a seguito dell’emergenza sanitaria.

La voce ammortamenti e accantonamenti presenta una sostanziale stabilità rispetto al primo trimestre dell’esercizio precedente; di conseguenza, il risultato operativo consolidato è pari a 9,6 milioni di Euro, in crescita del 31,5% rispetto ai 7,3 milioni di Euro del 2019. Il risultato consolidato prima delle imposte è positivo per 10,1 milioni di Euro (6,8 milioni nel primo trimestre 2019) ed include il risultato della gestione finanziaria positivo per 0,5 milioni di Euro rispetto a un dato negativo di 0,5 milioni di Euro del pari periodo del 2019 per effetto della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in Locoitalia pari a 1 milione di Euro; al netto di tale posta, gli oneri finanziari risultano in linea rispetto all’esercizio precedente. Le imposte sul reddito, pari a 2,4 milioni di Euro, si incrementano di 0,7 milioni di Euro rispetto all’esercizio 2019, in relazione ai maggiori imponibili fiscali conseguiti e all’applicazione della Robin tax.

L’utile netto consolidato Adjusted del Gruppo del primo trimestre 2020, ante risultato delle società collegate valutate ad equity, ammonta a 7,7 milioni di Euro, in crescita del 51% rispetto ai 5,1 milioni di Euro del 31 marzo 2019.

