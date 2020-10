Fnm, nuovi treni: finanziamento europeo di 7,15 mln per sistema sicurezza Ertm

Fnm, nuovi treni: finanziamento europeo di 7,15 mln per sistema sicurezza Ertms

Nell’ambito del Programma Europeo CEF – Transport 2019, che destinava complessivamente 100 milioni di euro per sostenere programmi di integrazione nel settore dei trasporti, FNM e FERROVIENORD hanno ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 7.150.000 euro per il progetto “On Board ERTMS B3 equipment for Lombardy Fleet”.

In sostanza, il contributo europeo andrà a sostenere i costi del sistema di sicurezza ERTMS che sarà installato sui treni in corso di fornitura. Per rendere effettivo il finanziamento, FNM ha firmato un contratto (Grant Agreement) con la Commissione Europea. Il progetto ha una durata di trentasei mesi.

L'equipaggiamento del nuovo sistema di sicurezza riguarda le flotte di treni regionali Caravaggio, Donizetti, Colleoni e TiLo, assegnati in gestione a Trenord per il servizio ferroviario lombardo. ”Questi treni – sottolinea il presidente di FNM Andrea Gibelli - saranno i primi convogli regionali ad essere dotati di ERTMS, ossia della più avanzata tecnologia di sicurezza ferroviaria a livello europeo”.

SCHEDA SU NUOVI TRENI - Grazie a un finanziamento di 1,6 miliardi garantito da Regione Lombardia, FNM e FERROVIENORD hanno avviato nel 2017 un programma di rinnovamento della flotta per il servizio ferroviario regionale di Trenord, acquistando 176 nuovi treni.

161 treni attraverso 3 distinte gare:

● 100 Caravaggio ad alta capacità prodotti da Hitachi

● 31 Donizetti monopiano a media capacità realizzati da Alstom per percorrenze veloci

● 30 Colleoni di Stadler con motori diesel-elettrici per linee non elettrificate

A questi convogli si sono aggiunti ulteriori 15 treni – 5 Caravaggio e 10 Donizetti, con caratteristiche tecniche leggermente differenti dagli altri nuovi convogli – attraverso una cessione di contratto da parte di Trenitalia.

Oltre ai 176 treni del programma di rinnovo della flotta finanziato da Regione Lombardia, FNM ha acquistato da Stadler 9 treni omologati per la circolazione in Italia e in Svizzera, dedicati al servizio transfrontaliero TiLo.

FNM è il principale Gruppo integrato nel trasporto e nella mobilità in Lombardia. Rappresenta il più importante investitore non statale italiano del settore. FNM S.p.A. è una società per azioni quotata in Borsa dal 1926. L'azionista di maggioranza è Regione Lombardia, che detiene il 57,57% del pacchetto azionario.

Controllata al 100% da FNM, FERROVIENORD gestisce in Lombardia 331 km di rete e 124 stazioni dislocate su cinque linee nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Accanto all'attività legata alla circolazione dei treni, FERROVIENORD si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, del suo adeguamento, dell'attivazione di nuovi impianti e dei lavori di potenziamento.