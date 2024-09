FNMA assume autisti: costi patente a carico dell'azienda e premio di 3mila euro

Sono aperte le selezioni per la nuova edizione dell’Academy di FNM Autoservizi, una proposta formativa per nuovi autisti rivolta a persone di età compresa tra i 21 e 45 anni che prevede uno stage di 3 mesi retribuito e finalizzato al conseguimento della patente D-E e CQC, con costi totalmente a carico dell’azienda, l’assunzione a tempo indeterminato e un premio di ingresso di 3mila euro. I nuovi autisti che completeranno il percorso dell’Academy – che vedrà il suo avvio tra gennaio e febbraio - saranno inseriti in servizio sulle linee di FNMA nelle province di Milano, Como, Varese e Brescia.

Il percorso formativo di Fnma

Il percorso formativo ideato da FNMA prevede uno stage della durata di 3 mesi retribuito a 800 euro mensili durante il quale sarà possibile conseguire la patente D-E e CQC con tutti i costi sostenuti dall’azienda, aumentando così il valore della proposta formativa. Al termine dello stage, a coloro che avranno superato positivamente gli esami e ottenuto l’idoneità verrà proposta l’assunzione a tempo indeterminato come Operatore di esercizio con il parametro 140 del contratto CCNL Autoferrotranvieri.

A fronte del percorso professionalizzante ricevuto, al nuovo assunto viene richiesto di sottoscrivere l’impegno di restare in servizio presso FNMA per almeno tre anni. Il nuovo assunto sarà gratificato inoltre di un premio di ingresso di 3mila euro che sarà corrisposto in tre diverse tranche: 1.000 euro all’assunzione dopo il conseguimento della patente, 1.000 euro al 18mo mese successivo all’assunzione, l’ultima tranche di 1.000 euro al 36mo mese dopo l’assunzione. Un significativo pacchetto welfare che comprende servizi per la salute, l’educazione dei figli, la formazione e il tempo libero affianca e completa la retribuzione per i nuovi autisti.

I requisiti

La selezione aperta da FNMA è rivolta a tutte le persone comprese tra i 21 e i 45 anni dotate di diploma, patente B, conoscenza della lingua italiana e idoneità fisica e psico-attitudinale alla mansione. Si richiedono inoltre la disponibilità a lavorare su turni, passione per la guida e una buona predisposizione alle relazioni interpersonali. È possibile candidarsi alla selezione compilando il form dell’annuncio pubblicato online a QUESTO LINK