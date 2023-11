Foglietti con qr code su auto in sosta. I vigili: "E' una truffa, non pagate"

Foglietti con un qr code con la contestazione di un divieto di sosta sono stati segnalati sui parabrezza di diverse auto parcheggiate a Milano. Secondo quanto riferito dalla polizia locale si tratta pero' di una truffa e quindi l'appello ai cittadini e' quello di "non seguire le indicazioni" riportate e soprattutto di non pagare la finta sanzione da 25 euro.

La falsa multa

In uno dei cartoncini datato 29 novembre con sfondo bianco, diffusi dai vigili come monito per non incappare nel raggiro, si nota nell'angolo in alto a sinistra il logo del Comune di Milano a cui e' seguita la scritta "Notifica di violazione parcheggio errato" e il numero di targa del veicolo. E poi al centro un qr per accedere ai dettagli della presunta violazione e al metodo di pagamento.