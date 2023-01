Folla all'ufficio immigrazione, lancio di lacrimogeni

Lancio di lacrimogeni a mano, per disperdere un gruppo di "facinorosi" che, dalle 6 del mattino, si era radunato davanti alla Caserta Annarumma di via Cagni, a Milano, per presentare le istanze di protezione internazionale. Durante la notte - informa una nota della Questura - si sono radunate diverse centinaia di persone, almeno 700. La situazione è stata attentamente monitorata, peraltro sin dal pomeriggio dello scorso venerdì, quando si erano registrati i primi arrivi, attraverso servizi di ordine pubblico opportunamente predisposti, che hanno tenuto a debita distanza dalla struttura i cittadini extracomunitari divenuti via via sempre più numerosi.

I lacrimogeni hanno consentito di disperdere subito i facinorosi e di poter poi avviare regolarmente le operazioni di accesso

Stamattina, intorno alle 6.00, un gruppo consistente, composto prevalentemente da cittadini egiziani, con l’intento di guadagnare le prime posizioni nella fila, si è mosso in maniera "repentina e compatta" in direzione della porta di accesso, richiedendo un intervento deciso delle forze dell'ordine, che, attesi i numeri dei presenti, per evitare contatti diretti che avrebbero potuto compromettere la sicurezza anche di soggetti estranei a questa azione proditoria, ha dovuto far ricorso al lancio di lacrimogeni a mano, che, effettivamente, ha consentito di disperdere subito i facinorosi e di poter poi avviare regolarmente le operazioni di accesso.